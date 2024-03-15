Мати жорстоко вбили, немовля знайшли у чужих людей: всі подробиці страшного злочину у Німеччині

Востаннє молоду українку з матір'ю та новонародженою дитиною бачили у ресторані з невідомою жінкою, після чого всі вони зникли.

Минулого четверга, 7 березня, випадковий перехожий виявив тіло вбитої молодої жінки на березі річки Рейн поблизу німецького міста Хоккенхайм у землі Баден-Вюртемберг.

ТСН.ua зібрав усе, що відомо про жахливий інцидент.

Поліції одразу не вдалося встановити особу жінки, але подальше розслідування з'ясувало, що це українська біженка – 27-річна Маргарита Разаз.

Поліція не розголошує подробиць слідства, але повідомила, що смерть жінки настала внаслідок "зовнішнього насильства". Відомо, що жертва жила в Німеччині разом із матір'ю та новонародженою дочкою, які зникли після вбивства.

Що відомо про Маргариту Разаз та Марину Стеценко

До початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну Рита Разаз жила у Харкові та займалася створенням їстівних букетів. Влітку 2023 року вона разом зі своєю матір'ю, 51-річною Мариною Стеценко, виїхала до Словаччини. За кілька місяців жінки перебралися до Німеччини, де отримали тимчасовий захист та жили у притулку для біженців у районі Рейн-Неккар.

Коли Рита виїжджала з України, вона була вагітною, і в січні 2024 року народила дочку, яку назвала Мія. На момент жорстокого вбивства матері новонародженій дівчинці було лише 5 тижнів.

Судячи зі збережених повідомлень у групах допомоги біженцям у соцмережах, Рита була в розлученні та не спілкувалася з колишнім чоловіком, тому шукала консультацію та допомогу в оформленні документів на дитину. В одній із таких груп вона познайомилася з жінкою, яка представилася Інною та пообіцяла допомогти. Саме з нею й зустрічалися українки в ресторані міста Брухзаль перед тим, як зникли.

За словами знайомих Рити та Марини, акаунти цієї невідомої жінки у соцмережах та месенджерах теж зникли. Ні її прізвища, ні точної адреси ніхто не знає.

Поліції вдалося знайти зниклу дівчинку

Німецька поліція оголосила в розшук зниклих Марину Стеценко та маленьку Мію. Правоохоронці звернулися до громадськості у пошуках свідків злочину. За даними поліції Мангейма, до 13 березня надійшло 50 повідомлень від громадськості. Імовірно, завдяки отриманій інформації від небайдужих людей вдалося встановити, де знаходиться зникла дитина.

У середу, 13 березня, поліціянти затримали двох людей у районі Рейн-Неккар – 44-річного чоловіка та 43-річну жінку, які наглядали за дівчинкою.

Дитину терміново доставили до лікарні, де лікарі встановили, що з нею все гаразд, а аналіз ДНК підтвердив, що знайдена дівчинка – дочка вбитої Рити Разаз. Наразі про дівчинку піклується місцеве управління у справах молоді.

Затриману пару підозрюють у жорстокому вбивстві українки, тому за рішенням суду вони перебуватимуть під вартою, доки триває слідство.

Мати Рити, Марину Стеценку досі не знайдено. У поліції вважають, що вона може бути свідком убивства доньки, тому переховується, побоюючись за своє життя.

В Україні у Маргарити Разаз залишилася молодша сестра. Друзі та рідні вбитої жінки оголосили збирання коштів, щоб перевезти тіло на батьківщину для поховання.

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