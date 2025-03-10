"Матиме серйозні наслідки": Росія пригрозила Австралії — в The Guardian назвали причину

В разі відправлення миротворців до України це "спричинить серйозні наслідки", заявили в РФ.

Росія пообіцяла Австралії "серйозні наслідки" після того, як прем'єр-міністр Ентоні Албанезе заявив про готовність розглянути пропозицію щодо відправлення миротворців до України, якщо таке звернення надійде до австралійського уряду.

Про це пише The Guardian.

"Росія неодноразово давала зрозуміти, що іноземна військова присутність в Україні є абсолютно неприйнятною. Тому ідея розгортання західних військових контингентів в Україні під виглядом миротворців має на меті підірвати мирні зусилля", — заявили у російському посольстві.

Там додали, що для Австралії приєднання до "так званої коаліції охочих матиме серйозні наслідки. Ще раз повторюємо, західні чоботи на землі неприйнятні для Росії".

"І ми не будемо залишатися пасивними спостерігачами", — сказали росіяни.

Водночас там зазначили, що ця заява є лише "попередженням", а не погрозою, тож Росія начебто не має наміру завдавати шкоди Австралії.

Нагадаємо, в Австралії днями заявили, що держава підтримує народ України і президента Зеленського.

"Ми хочемо бачити мир в Україні й бути впевненими у неповторенні незаконної аморальної агресії Росії", — наголосив австралійський прем'єр-міністр Ентоні Албанезе.

Він також зазначив, що рішення його держави щодо направлення миротворчого контингенту до України не перебуватиме під впливом адміністрації США.

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