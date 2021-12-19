Матір сховала трьох дітей, щоб не віддавати їх у названі родини: чиновники обіцяли повернутися

Матір сховала трьох дітей, щоб не віддавати їх у названі родини: чиновники обіцяли повернутися

Жінка свого часу не дбала про дітей, а коли виправилася, виявилося вже запізно.

У Польщі у Нижній Силезії жінка сховала 3 своїх дітей, щоб не віддавати у названі сім’ї. Чиновники з правоохоронцями прийшли вилучати малюків, але не знайшли їх, тож обіцяли повернутися і виконати рішення суду.

Про це повідомляє видання InPoland.

Наталія - мама трьох дітей 7, 5 і 3 років, проживає в місті Новогродзець. У липні цього року суд ухвалив рішення передати двох її дітей під опіку чужих сімейчерез те, що жінка не змогла забезпечити їм належні умови проживання.

"По-перше, дуже велика гігієнічна та естетична занедбаність. Але йдеться не про звичайний безлад, у дітей не було належних умов для сну, відпочинку та ігор", – розповідає Івона Тур, керівниця міського центру соцзахисту.

У вересні багатодітну матір повідомили, що вона має відвезти дітей поодинці до окружного центру допомоги сім’ям, але жінка не послухалася і просто сховала дітей. Тож, коли чиновники з правоохоронцями прийшли до неї додому — дітей вони не знайшли. Пообіцяли повернутися і забрати, навіть якщо доведеться це зробити від різдвяного столу.

"Їм є в що вдягнутися, де спати, у них є тепло в будинку та що їсти. Можливо, ми живемо не в розкоші, але нам цього достатньо … Діти щасливі в будинку, де їх люблять" — пояснила Наталія у програмі Wydarzeniom на polsatnews.pl. і заявила, що не віддасть своїх дітей, незважаючи ні на що.

У міському ж центрі соцзахисту говорять, що становище жінки покращилося, але вже запізно - процес вилучення дітей вже запущений.

"Машина зрушила з місця, і її не можна зупинити. Рішення є резолюцією і має бути виконане", - говорить Івона Тур.

За її словами, у пані Наталії є шанс залишити дітей, але спочатку, за рішенням суду, їх мають забрати.

Нагадаємо, що у Хмельницькому суд виніс вирок жінці, яка намагалася продати у сексуальне рабство свою неповнолітню доньку. Вона отримала 6 років ув’язнення.

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