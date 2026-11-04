Матір та дочку під час прогулянки вбив ведмідь: тіла жінок шукали кілька днів

Ведмідь-грізлі / © Shutterstock

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У Канаді під час прогулянки лісом загинули мати та її дочка. На жінок ймовірно напав ведмідь-грізлі.

Про це пише dailymail.com.

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48-річну Дженніфер Балкаррас у понеділок було знайдено мертвою на стежці «Снука-Вест» у Белла-Кулі; за даними Служби охорони природи Британської Колумбії (BCCOS), є підстави вважати, що вона загинула внаслідок нападу ведмедя.

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Як повідомляє газета Vancouver Sun, її 20-річну дочку Селу Рід було знайдено мертвою у вівторок після обширних пошукових заходів, проведених співробітниками служби охорони природи та Королівською канадською кінною поліцією.

Родичі жінок розповіли, що мати та дочка мешкали неподалік пішого маршруту та добре знали стежку «Снука-Вест». Родина занепокоїлась у неділю, оскільки жінки перестали виходити на зв’язок. Після цього вони звернулись до поліції.

У Канаді зараз тривають заходи з відлову ведмедя-вбивці. Як тільки тварину буде врешті-решт спіймано, Служба охорони природи Британської Колумбії заявила, що працюватиме над визначенням їхніх наступних кроків.

Людей закликали триматися подалі від стежки «Снука Вест» і залишити пошуки співробітникам служби охорони природи.

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