Матір з однорічною дитиною на руках впала у відкритий люк: приголомшливе відео

Матір з однорічною дитиною на руках впала у відкритий люк: приголомшливе відео

Людей публікують відео інциденту, аби попередити інших про небезпеку.

В індійському місті Фарідабаб матір з однорічною дитиною на руках провалилася у відкритий каналізаційний люк. Перехожі, які стали свідками, одразу кинулися допомагати їм вибратися з каналізації.

Про це пише Metro.

Люк був повністю відкритий, але перед ним поставили табличку із попередженням. Камера відеоспостереження зафіксувала, як жінка, імовірно, розмовляла по телефону в одній руці і тримала дитину - в іншій. А тому, припускають, не побачила небезпеку, посковзнулася і впала в яму.

На щастя, і мати, і малюк вижили і не постраждали. Вибратися з каналізації їм допоміг небайдужий юнак.

Відео стало вірусним в Індії, і люди поділилися ним, аби попередити інших про небезпеку.

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