Матір з однорічною дитиною на руках впала у відкритий люк: приголомшливе відео

Людей публікують відео інциденту, аби попередити інших про небезпеку.
В індійському місті Фарідабаб матір з однорічною дитиною на руках провалилася у відкритий каналізаційний люк. Перехожі, які стали свідками, одразу кинулися допомагати їм вибратися з каналізації.
Про це пише Metro.
Люк був повністю відкритий, але перед ним поставили табличку із попередженням. Камера відеоспостереження зафіксувала, як жінка, імовірно, розмовляла по телефону в одній руці і тримала дитину - в іншій. А тому, припускають, не побачила небезпеку, посковзнулася і впала в яму.
На щастя, і мати, і малюк вижили і не постраждали. Вибратися з каналізації їм допоміг небайдужий юнак.
Відео стало вірусним в Індії, і люди поділилися ним, аби попередити інших про небезпеку.
Нагадаємо, жінка у Техасі (США) три тижні блукала у трубах каналізації без одягу. Американку знайшли і врятували. Жінка була голою і дуже брудною.
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