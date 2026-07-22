Мати дозволила чоловіку зґвалтувати 11-річну доньку: дитина завагітніла та народила без медиків

Чері та Дастін, яких визнали винними у насильстві над дитиною / © Daily Mail

Реклама

У США жінка може отримати довічне позбавлення волі за те, що дозволила своєму партнеру зґвалтувати 11-річну доньку. Після насильства дитина народила.

Про це пише dailymail.com.

34-річна Чері Уокер знала, що її чоловік, Дастін Уокер, чинив насильство проти її 11-річної доньки в їхньому будинку в Мускогі, але не захистила її, заявили прокурори.

Реклама

У серпні минулого року 11-річна дівчинка народила доношену дитину в будинку подружжя. Як було повідомлено в суді, вона ніколи не отримувала жодної допологової допомоги чи медичної підтримки під час пологів.

Дівчина звернулася до місцевої лікарні незабаром після народження дитини від свого вітчима. Саме тоді поліція заарештувала Чері та 35-річного Дастіна Уокера й висунула їм звинувачення у недбалому ставленні до дитини.

Аналіз ДНК згодом показав, що Дастін із «99-відсотковою впевненістю» є батьком дитини.

Минулої п’ятниці Чері Уокер було визнано винною за шістьма пунктами звинувачення у недбалому ставленні до дитини та одним пунктом звинувачення у сприянні сексуальному насильству над дитиною.

Реклама

Вирок було винесено після чотирьох днів свідчень з боку поліції, рятувальників, медичних працівників, співробітників Департаменту соціальних служб, членів церкви та інших членів родини.

Розслідування виявило, що Дастін Уокер неодноразово ґвалтував дитину, що призвело до вагітності.

Було встановлено, що дорослі, які проживали в цьому домі, зокрема її мати, вітчим та бабуся по материнській лінії Мішель Джастус, не забезпечили дитині елементарного догляду, нагляду та медичної допомоги.

Як повідомляється, вона не відвідувала лікаря понад рік. Дівчинку забрали зі школи під час вагітності, що не залишило вчителям та медикам майже жодних можливостей втрутитися.

Реклама

Однак і Чері Уокер, і Джастус заперечили, що знали про вагітність.

Раніше Джастус заявила: «Я просто хочу, щоб люди знали: ми не знали, що це відбувається. Ніхто з нас. Вони зробили з моєї дочки та зятя монстрів. Вони такими не є. Вони люблять цих дітей. Вони їх люблять».

Бабусі висунуто звинувачення у недбалому ставленні до дітей, і її суд має відбутися у четвер. Раніше вона звинуватила місцевого 12-річного хлопчика у зґвалтуванні дівчинки.

Минулого місяця Дастін Уокер був засуджений до 42 років ув’язнення та довічного позбавлення волі за жорстоке поводження з дитиною та недбале ставлення до неї.

Реклама

У Чері та Дастіна було ще п’ятеро спільних дітей віком два, чотири, шість, сім та дев’ять років.

За словами прокурорів, дітей вилучили з дому минулого року після того, як слідчі виявили, що вони жили в «жахливих умовах».

Виявилося, що діти жили серед собачих екскрементів і були голі.

«Дуже боляче усвідомлювати, що дитина у віці 10 та 11 років займалася сексом зі своїм вітчимом, що вона завагітніла, але ніхто не відвів її до лікаря, і вона народила вдома», — сказала помічниця окружного прокурора Джанет Хатсон після арешту пари у серпні 2025 року.

Реклама

Новини партнерів