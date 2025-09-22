Мати двох дітей зламала шию після позіхання: лікарі давали лише 50% шансів на життя

Хейлі Блек у лікарні / © Daily Mail

Реклама

36-річна Хейлі Блек із британського Мілтон-Кінса пережила неймовірну історію — вона зламала шию після звичайного позіхання. Інцидент стався ще 2016 року, коли жінка, побачивши, як її новонароджена донька Амелія позіхає, інстинктивно зробила те саме.

Про це розповідає Daily Mail.

“Я відчула, як через половину мого тіла пройшов електричний розряд, і я підскочила від шоку. Моя рука застрягла у повітрі, і я відчула, ніби мене пронизали електричні розряди. Ніби половина тіла здригнулася. Я одразу зрозуміла, що сталося щось жахливе”, — згадує Хейлі.

Реклама

Її чоловік викликав швидку, і вже в лікарні медики встановили — через позіхання хребці C6 і C7 змістилися та пошкодили спинний мозок.

Хейлі Блек з родиною. / © Daily Mail

Пацієнтку терміново скерували на операцію — дискектомію з артродезом. Перед хірургічним втручанням хірург повідомив родичам, що шанси на виживання становлять лише 50/50, і навіть якщо Хейлі виживе, ще 50/50 — чи відновляться в неї функції шиї і рук. Причина таких песимістичних прогнозів — низький рівень кисню у пацієнтки до моменту операції та серйозність пошкодження нервових структур.

Операція відбулася успішно: лікарі змогли стабілізувати хребет, усунути загрозу для життя та відновити основні нервові функції. Хейлі прокинулася після операції і поступово почала відновлювати рухи.

Проте шлях до одужання виявився важким і тривалим. Після хірургії їй довелося заново вчитися ходити; кілька місяців вона була прикута до інвалідного візка. У процесі реабілітації Хейлі зіткнулася з хронічними болями — тривалими розрядами болю, що “зіймаються” по хребту і ірадіюють у шию та голову. Медики діагностували у неї також фіброміалгію, яка підсилила хронічний больовий синдром і втомлюваність.

Реклама

Жінка також звертається до інших із закликом не ігнорувати тривожні симптоми і захищати свої права у медичній системі: “Мене ніхто не слухав на початку. Люди повинні довіряти своїм інстинктам — ви знаєте, коли з вашим тілом щось серйозно не так. І навіть у найтемніші часи варто бути вдячним за маленькі моменти життя”.

Раніше ми розповідали історію про британку Лінн Абеянс, яка після стоматологічної процедури в Туреччині вже півтора року живе з постійним болем та не може нормально дихати носом.