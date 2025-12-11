ТСН у соціальних мережах

Світ
290
2 хв

Мати та сестра вагітної закрутили роман із її нареченим: потім родичі вбили жінку

У США сталась моторошна трагедія: мати та її чоловік вбили вагітну доньку.

Фото автора: Віра Хмельницька Віра Хмельницька
Матір та вітчима підозрюють у вбивстві вагітної доньки

Матір та вітчима підозрюють у вбивстві вагітної доньки / © Freepik

У США сталась жахлива сімейна драма: матір та вітчима підозрюють у вбивстві вагітної дочки. До того ж виявилось, що мати і сестра жінки, яка померла на 38-му тижні вагітності, нібито мали роман з її нареченим.

Про це пише mirror.co.uk.

Мати дівчини 40-річна Кортні Бартолом'ю і її вітчим 47-річний Бредлі Бартолом'ю зі штату Мічиган, були звинувачені у зв'язку зі смертю Ребекки Парк.

Стверджується, що пара заманила Ребекку до свого будинку, а потім вивезла її в ліс. Прокурори підозрюють, що там вони поранили Ребекку ножем, вона впала на землю. Потім вони нібито силоміць вирвали з її тіла ненароджену дитину, що призвело до смерті і матері, і немовляти.

Судові документи показали, що Кортні, мати Ребекки, і сестра Ребекки Кімберлі Парк, 21 рік, нібито мали роман з одним і тим же чоловіком. Цей чоловік, Річард Фалор, який був нареченим Ребекки і батьком її дитини.

Після зникнення Ребекки Кімберлі нібито розповіла поліцейському, який розслідував на той час зникнення Ребекки, що 24 листопада вона мала романтичні стосунки з Фалором. Наступного дня слідчі виявили тіло Ребекки.

Тим часом, під час допиту слідчими, Кортні зізналася, що вона теж мала роман з Фалором. Вона нібито стверджувала, що готувалася покинути чоловіка заради нього, але передумала.

Сестра жертви ж заявила, що нібито до смерті причетний хлопець дівчини. Згодом вона змінила покази.

Кортні та Бредлі Бартолом’ю були звинувачені у вбивстві першого ступеня, вбивстві при обтяжуючих обставинах, тортурах, змові з метою вчинення тортур, нападі на вагітну жінку, що призвів до викидня/мертвонародження, та змові з метою вчинення нападу на вагітну жінку, що призвів до викидня/мертвонародження. Кожне з цих звинувачень може каратися довічним ув'язненням.

Окрім цих більш серйозних звинувачень, обом також висунуто звинувачення в незаконному позбавленні волі та приховуванні трупа. Тим часом Кімберлі Парк звинувачують у фальсифікації доказів, брехні поліцейському та поданні неправдивої заяви.

