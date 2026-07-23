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ТСН у соціальних мережах

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Світ
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Мати та її 15-річна донька загинули під час відпочинку: вони рятували 6-річну дитину

У Британії під час відпочинку загинули мати та дочка, які кинулись рятувати 6-річну дівчинку.

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Фото автора: Віра Хмельницька Віра Хмельницька
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Під час відпочинку на пляжі загинули мати і донька

Під час відпочинку на пляжі загинули мати і донька / © Unsplash

У Великій Британії під час відпочинку загинули 40-річна жінка та її 15-річна донька. Вони намагались врятувати 6-річну дитину, яка тонула у морі.

Про це пише dailymail.com.

Трагедія сталась вчора, 22 липня, на пляжі в Ессексі. Відомо, що 6-річну дитину могли змити у воду припливи. Відпочивальники, серед яких були жінка та її донька-підлітка, кинулись рятувати малечу. Проте вони потонули. Ще трьох людей владось врятувати, їх госпіталізували.

Цей район відомий своїми сильними течіями, які можуть застати зненацька плавців і туристів.

Головний інспектор поліції Ессекса Ел Пітчер сказав: «Сьогодні наші думки з членами родини, які намагаються змиритися зі своєю втратою».

У поліції додали, що співчувають родинам та близьким постраждалих у цей дуже важкий час.

Нагадаємо, чоловік став національним героєм, рятуючи незнайомку.

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Дата публікації
Кількість переглядів
574
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