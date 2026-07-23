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Мати та її 15-річна донька загинули під час відпочинку: вони рятували 6-річну дитину
У Британії під час відпочинку загинули мати та дочка, які кинулись рятувати 6-річну дівчинку.
У Великій Британії під час відпочинку загинули 40-річна жінка та її 15-річна донька. Вони намагались врятувати 6-річну дитину, яка тонула у морі.
Про це пише dailymail.com.
Трагедія сталась вчора, 22 липня, на пляжі в Ессексі. Відомо, що 6-річну дитину могли змити у воду припливи. Відпочивальники, серед яких були жінка та її донька-підлітка, кинулись рятувати малечу. Проте вони потонули. Ще трьох людей владось врятувати, їх госпіталізували.
Цей район відомий своїми сильними течіями, які можуть застати зненацька плавців і туристів.
Головний інспектор поліції Ессекса Ел Пітчер сказав: «Сьогодні наші думки з членами родини, які намагаються змиритися зі своєю втратою».
У поліції додали, що співчувають родинам та близьким постраждалих у цей дуже важкий час.
Нагадаємо, чоловік став національним героєм, рятуючи незнайомку.