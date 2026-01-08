Мати трьох дітей загинула від куль агента міграційної служби: США охопили протести

Напруга в Міннеаполісі зростає через смертельне вогнепальне поранення жінки агентом ICE / Фото ілюстративне / © Unsplash

У США поглибилося протистояння між владою штату Міннесота та федеральними чиновниками через вбивство агентом імміграційної служби 37-річної матері трьох дітей. Це викликало засудження з боку місцевої влади та спровокувало масові протести в штаті та за його межами. В понад 10 містах США розпочалися протести.

Про це повідомляє Reuters.

Влада штату та федеральні структури надали кардинально різні версії стрілянини, під час якої невстановлений агент Служби митного та імміграційного контролю США (ICE) застрелив громадянку США Рене Ніколь Гуд у житловому кварталі.

Конфлікт навколо розслідування

Бюро кримінального розшуку Міннесоти (BCA) заявило, що спочатку вони домовилися з ФБР про спільне розслідування, але федеральне агентство «змінило курс» і взяло повний контроль над справою. Це означає, що слідчі штату більше не матимуть доступу до доказів на місці події, матеріалів справи чи протоколів допитів.

«Як наслідок, BCA було змушене неохоче вийти з розслідування», — заявив керівник бюро Дрю Еванс.

Генеральний прокурор штату Кіт Еллісон назвав рішення ФБР «глибоко тривожним» і заявив, що влада штату може проводити власне розслідування незалежно від федералів. Він додав, що вже бачені ним докази вказують на можливість висунення звинувачень на рівні штату.

Губернатор Міннесоти Тім Волз під час пресконференції заявив, що будь-яке федеральне розслідування без участі штату, ймовірно, буде сприйняте як спроба «відбілити» справу.

Версії подій та відео очевидців

Міністерство внутрішньої безпеки (DHS), зокрема секретарка Крісті Ноем, назвало дії агента самообороною, звинувативши жінку в спробі протаранити агентів автомобілем, що вони класифікували як «внутрішній тероризм». Мер Міннеаполіса Джейкоб Фрей назвав це твердження «нісенітницею», посилаючись на відео очевидців, які суперечать офіційній версії.

На відео зафіксовано, як двоє офіцерів у масках підійшли до автівки Рене Гуд, що стояла посеред вулиці.

Коли один з офіцерів наказав жінці вийти та схопився за ручку дверей, машина різко здала назад, а потім почала рух вперед, повертаючи праворуч і намагаючись залишити місце події.

Третій офіцер, який стояв попереду, вихопив зброю і тричі вистрілив, відстрибуючи вбік. Останні постріли були зроблені через водійське вікно.

«Попри заяви Дональда Трампа в соцмережах про те, що жінка „переїхала офіцера“, на відео не видно фізичного контакту, а агент залишився на ногах», — йдеться у повідомленні Reuters.

Місто на межі

Через вбивство жінки тисячі людей вийшли на вулиці. Вранці 8 січня сотні демонстрантів зібралися біля будівлі федерального суду, скандуючи «Ганьба» та «Вбивці» на адресу озброєних федеральних агентів, які застосували сльозогінний газ і перцеві кулі.

Губернатор Волз привів Національну гвардію штату в стан бойової готовності, а школи Міннеаполіса закрили в четвер і п’ятницю з міркувань безпеки.

Що відомо про вбиту Рене Ніколь Гуд

У загиблої залишилися 15-річна донька та двоє синів 12 і 6 років. Рене була випускницею Університету Олд Домініон (Вірджинія), де 2020 року здобула ступінь з англійської філології та отримувала нагороди за поезію.

Мати загиблої в інтерв’ю повідомила, що її донька була «надзвичайно співчутливою людиною», не схильною до конфліктів з правоохоронцями.

Відомо, що операція ICE в Міннесоті є частиною загальнонаціональної кампанії Трампа проти мігрантів, яка в цьому регіоні також пов’язана з розслідуванням проти некомерційних організацій сомалійської громади.

Раніше йшлося про те, що у США під арештом всупереч закону опинилася українка. Вона мала легальний статус, подала на подовження, не порушувала закон, але однаково опинилася під вартою.