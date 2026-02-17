Мати вбила маленьку доньку-спортсменку, а потім наклала на себе руки

Тавнія Макгіхан та її донька Адді / © Facebook-сторінка Тавнії Макгіхан

Реклама

У готельному номері Лас-Вегаса виявили тіла Тавнії Макгіхан та її маленької доньки Адді з вогнепальними пораненнями. Поліція встановила, що жінка вбила дитину перед тим, як накласти на себе руки. Подія сталася саме тоді, коли дівчинка мала виступати на престижних змаганнях.

Про це пише Mirror.

На сполох забили після того, як Тавнія разом із донькою Адді не прибули на змагання з чирлідингу вихідними— тоді в Лас-Вегасі почали їх розшукувати. Згодом правоохоронці виявили обох мертвими в номері готелю Rio Hotel and Casino. У приміщенні також знайшли записку.

Реклама

Родині надходять численні слова підтримки, зокрема від організації Utah Xtreme Cheer, де виступала Адді. Для допомоги близьким також організували збір коштів на платформі GoFundMe.

Коментуючи трагедію, лейтенант Роберт Прайс із Департаменту столичної поліції Лас-Вегаса заявив: «Це сумний і трагічний інцидент, і наші серця з родиною». Він додав, що мотив убивства «досі встановлюється в межах розслідування».

Маму з донькою знайшли застреленими — деталі

За інформацією поліції, 15 лютого близько 10:50 надійшло прохання перевірити стан жінки та дитини. Патрульні разом із працівниками безпеки намагалися зв’язатися з ними — стукали у двері та телефонували до номера, але відповіді не отримали. Тоді не було підстав вважати, що мамі з донькою щось загрожує, тому перевірку припинили.

Пізніше охорона готелю отримала додаткові звернення і приблизно о 14:27 зайшла до номера. Тавнію та Адді виявили без ознак життя, після чого викликали екстрені служби.

Реклама

Правоохоронці зазначили, що обидві мали вогнепальні поранення і були оголошені мертвими на місці. У заяві також сказано: «На підставі попередніх доказів детективи встановили, що мати застрелила доньку, а потім застрелилася сама».

У Facebook організація Utah Xtreme Cheer написала: «З найтяжчими серцями ми ділимося спустошливою новиною, що наша мила спортсменка Адді померла. Ми повністю розбиті. Жодні слова не можуть передати цю ситуацію. Її безмежно любили, і вона завжди залишиться частиною родини UXC. Будь ласка, підтримайте її родину думками й молитвами та продовжуйте надсилати їм любов, поки вони переживають цю неймовірну втрату».

Люди, пов’язані з організацією в Солт-Лейк-Сіті, також висловлюють підтримку рідним, які, за їхніми словами, переживають «неосяжний» біль. Зібрані через GoFundMe кошти планують спрямувати на поховання Тавнії та Адді.

Нагадаємо, на Львівщині 42-річний чоловік із мисливської рушниці застрелив своїх сина з донькою віком 13 і 15 років, після чого вчинив самогубство.

Реклама

Дружина загиблого, який убив дітей і себе, вже повернулася з-за кордону. Поліція проводить її допит, а також опитує родичів і знайомих родини. Відомо, що рушниця, з якої стріляв чоловік, була офіційно зареєстрована.

У школі повідомили, що сім’я характеризувалася позитивно й раніше не перебувала на обліку соціальних служб.