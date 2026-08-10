Мати вбила трьох дітей і вистрибнула з вікна: у суді розкрили нові деталі

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Судовий процес у справі про гучне вбивство трьох дітей у Массачусетсі розкриває нові деталі стану підсудної, яка після трагедії залишила записку зі словами жаху.

Про це пише Lad Bible.

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Справа Ліндсі Кленсі: що відомо про судовий процес та стан жінки

У Массачусетсі вже третій тиждень судять 35-річну Ліндсі Кленсі, яка в січні 2023 року вбила трьох своїх дітей — 5-річну Кору, 3-річного Доусона та 8-місячного Каллана. Адвокати не заперечують цього, але наполягають, що жінка не повинна нести покарання, оскільки була серйозно хворию психічно.

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Психіатр Седжал Шах, який оглядав Кленсі в бостонській лікарні через тиждень після трагедії, розповів, що вона була спокійною, охоче йшла на контакт і поводилася чесно. За словами лікаря, її мислення було чітким та цілеспрямованим.

Оскільки через підключення до апарату штучної вентиляції легень жінка не могла розмовляти, вона спілкувалася за допомогою записок. Через два дні після подій вона написала на папері, що «жахнута», та попросила адвоката.

Докторка Джхілам Бісвас свідчила, що паціентка запитувала, чи її тіло «зламане», «чи прямі мої ноги» та чи можна до неї приймати відвідувачів. За словами лікарів, у цих питаннях не виявили ознак психозу чи галюцинацій.

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Свідчення про побічні ефекти ліків та хронологія подій

Подруга дитинства обвинуваченої Емі Бенінс розповіла суду, що за кілька днів до трагедії Кленсі скаржилася на медикаменти.

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«Вона розповідала, що приймала ліки, які викликали в неї похмурі думки, але збирається або вже поступово відміняє ці ліки та випробовує нові, які б усунули ці побічні ефекти та були б більш корисними та терапевтичними для того, що їй потрібно», — свідчила її подруга.

Тесть обвинуваченої Крістофер Кленсі також зазначив, що перед Різдвом 2022 року у неї були труднощі зі сном і загальним самопочуттям.

Згідно з матеріалами справи та хронологією, трагедія сталася 24 січня 2023 року після того, як чоловік Патрік поїхав в аптеку та за їжею. Повернувшись додому, він виявив замкнену спальню, сліди крові та відчинене вікно. На вулиці він знайшов травмовану дружину. Під час дзвінка до служби 911 жінка сказала: «Я намагалася вбити себе та вистрибнула з вікна». На запитання чоловіка про те, де діти, вона відповіла: «У підвалі».

Обвинувачення стверджує, що жінка сама відправила чоловіка з дому в день трагедії. Водночас захист наголошує на глибокому психічному розладі. Якщо Кленсі визнають винною, їй загрожує довічне ув’язнення без права на умовно-дострокове звільнення, тоді як виправдувальний вирок передбачає примусову госпіталізацію до психіатричної лікарні.

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Нагадаємо, у США 15-річний Джо’Маджі Ларрі отримав 100 років позбавлення волі за стрілянину, під час якої загинула випадкова перехожа, а ще двоє людей дістали поранення.

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