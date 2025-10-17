Мати з донькою померли після того, як поїли торт від родича

Торт виявився отруйним / © Pixabay

У місті Сан-Паулу чоловіка звинуватили у отруєнні родичок святковим тортом.

Про це повідомляє видання Metro.

Відомо, що 52-річна Ана Марія де Хесус отримала торт від чоловіка її племінниці Патриції Леонардо. Вона спробувала частування і згодом їй стало зле. Жінка повідомила про це 21-річну доньку Ларису де Хесус Кастільо, і та відвезла її до лікарні.

Залишивши матір під наглядом лікарів, Лариса повернулася додому і теж з’їла шматок торта. За деякий час дівчина та її матір померли. Експертиза виявила пестициди в їхніх організмах.

Поліцейські вважають, що Леонардо міг розправитися з жінкою та дівчиною через борги.

