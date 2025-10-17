ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Світ
Кількість переглядів
28
Час на прочитання
1 хв

Мати з донькою померли після того, як поїли торт від родича

У Бразилії мати та дочка померли, спробувавши торт від родича.

Автор публікації
Фото автора: Віра Хмельницька Віра Хмельницька
Торт виявився отруйним

Торт виявився отруйним / © Pixabay

У місті Сан-Паулу чоловіка звинуватили у отруєнні родичок святковим тортом.

Про це повідомляє видання Metro.

Відомо, що 52-річна Ана Марія де Хесус отримала торт від чоловіка її племінниці Патриції Леонардо. Вона спробувала частування і згодом їй стало зле. Жінка повідомила про це 21-річну доньку Ларису де Хесус Кастільо, і та відвезла її до лікарні.

Залишивши матір під наглядом лікарів, Лариса повернулася додому і теж з’їла шматок торта. За деякий час дівчина та її матір померли. Експертиза виявила пестициди в їхніх організмах.

Поліцейські вважають, що Леонардо міг розправитися з жінкою та дівчиною через борги.

Нагадаємо, батько з донькою померли після вечері в Таїланді. Родина отримала в подарунок дикі гриби, які виявилися смертельно отруйними.

Дата публікації
Кількість переглядів
28
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie