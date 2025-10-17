- Дата публікації
-
- Категорія
- Світ
- Кількість переглядів
- 28
- Час на прочитання
- 1 хв
Мати з донькою померли після того, як поїли торт від родича
У Бразилії мати та дочка померли, спробувавши торт від родича.
У місті Сан-Паулу чоловіка звинуватили у отруєнні родичок святковим тортом.
Про це повідомляє видання Metro.
Відомо, що 52-річна Ана Марія де Хесус отримала торт від чоловіка її племінниці Патриції Леонардо. Вона спробувала частування і згодом їй стало зле. Жінка повідомила про це 21-річну доньку Ларису де Хесус Кастільо, і та відвезла її до лікарні.
Залишивши матір під наглядом лікарів, Лариса повернулася додому і теж з’їла шматок торта. За деякий час дівчина та її матір померли. Експертиза виявила пестициди в їхніх організмах.
Поліцейські вважають, що Леонардо міг розправитися з жінкою та дівчиною через борги.
Нагадаємо, батько з донькою померли після вечері в Таїланді. Родина отримала в подарунок дикі гриби, які виявилися смертельно отруйними.