Мати заснула у припаркованій автівці та погубила свого сина
У США жінка, яка перебувала в неадекватному стані, заснула у власній автівці та не помітила, як вбила 7-річного сина.
У США мешканка штату Джорджія заснула в машині та погубила свого семирічного сина.
Про це пише People.
32-річну багатодітну матір Кендіс Грейс звинуватили у смерті її сина Мейзі Сіммонса. Поліцію викликали свідки і повідомили, що побачили поруч зі своїм будинком автомобіль, скло з боку заднього пасажирського сидіння якого притиснуло горло маленького хлопчика.
Водночас на передньому сидінні автівки спала Грейс, а на задньому також перебували молодші брат і сестра Мейзі. Дитину, яка вже не подавала ознак життя, доправили до лікарні. Врятувати його лікарям не вдалося.
Свідок у справі, особа якого не розкривається, розповів, що близько десятої години вечора напередодні Грейс заїхала до нього з дітьми, але залишила їх у машині. Потім вона виїхала.
Зрання він побачив автівку Грейс на парковці поряд зі своїм будинком, а голова Мейзі «звисала, притиснута автомобільним склом». Чоловік розбудив американку та викликав екстрені служби.
Як розповіли поліцейські, Грейс перебувала у неадекватному стані та засинала під час допиту з молодшою дитиною на руках. Аналіз показав наявність у крові наркотиків. Жінку звинуватили у заподіянні смерті через необережність та жорстоке поводження з дітьми.
