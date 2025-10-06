ТСН у соціальних мережах

Світ
344
1 хв

Мати заснула у припаркованій автівці та погубила свого сина

У США жінка, яка перебувала в неадекватному стані, заснула у власній автівці та не помітила, як вбила 7-річного сина.

Віра Хмельницька
Поліція з'ясовує всі обставини трагедії

Поліція з’ясовує всі обставини трагедії / © Getty Images

У США мешканка штату Джорджія заснула в машині та погубила свого семирічного сина.

Про це пише People.

32-річну багатодітну матір Кендіс Грейс звинуватили у смерті її сина Мейзі Сіммонса. Поліцію викликали свідки і повідомили, що побачили поруч зі своїм будинком автомобіль, скло з боку заднього пасажирського сидіння якого притиснуло горло маленького хлопчика.

Водночас на передньому сидінні автівки спала Грейс, а на задньому також перебували молодші брат і сестра Мейзі. Дитину, яка вже не подавала ознак життя, доправили до лікарні. Врятувати його лікарям не вдалося.

Свідок у справі, особа якого не розкривається, розповів, що близько десятої години вечора напередодні Грейс заїхала до нього з дітьми, але залишила їх у машині. Потім вона виїхала.

Зрання він побачив автівку Грейс на парковці поряд зі своїм будинком, а голова Мейзі «звисала, притиснута автомобільним склом». Чоловік розбудив американку та викликав екстрені служби.

Як розповіли поліцейські, Грейс перебувала у неадекватному стані та засинала під час допиту з молодшою ​​дитиною на руках. Аналіз показав наявність у крові наркотиків. Жінку звинуватили у заподіянні смерті через необережність та жорстоке поводження з дітьми.

Нагадаємо, 31-річна Заріна, яка родом з Костянтинівки на Донеччині, розповіла моторошну історію, як 7 років прожила в кімнаті із трупом своєї сестри.

344
