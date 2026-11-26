Українець перебуває у тяжкому стані / © Associated Press

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У Варшаві 25 листопада 22-річний українець вчинив самопідпал. Хлопець був студентом одного з польських університетів і, ймовірно, таким чином протестував проти дискримінації українців у Польщі.

Про це пише польське видання fakt.pl.

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Що відомо про потерпілого та чому він вчинив самопідпал

У поліції зазначили, що самоспалення на Краківському Передмісті у Варшаві вчинив 22-річний українець.

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«Згідно з нашою інформацією, 22-річного чоловіка звати Едвард. Він з’явився у районі міністерства та Президентського палацу, щоб висловити протест проти становища громадян України в Польщі. Він вимагав, щоб до них ставилися нарівні з поляками. З собою він мав плакат або аркуш паперу, на якому, ймовірно, пояснив мотиви своїх дій. Зміст цього повідомлення наразі не не оприлюднено», — повідомляють польські медіа.

Вони зазначають, що українець міг бути студентом Ченстоховського політехнічного університету, інші переконують, що він навчався у Варшавському політехнічному університеті. За інформацією деяких медіа, вчинок міг бути пов’язаний із «проблемами в навчанні». Точної інформації, де саме навчався українець, немає.

Що відомо про стан українця

Стан 22-річного чоловіка дуже тяжкий. Він отримав обширні опіки обличчя, шиї, рук і тулуба. Вогонь повністю знищив його одяг. Незважаючи на серйозні травми, він ще був притомний, коли рятувальники переносили його до карети швидкої допомоги. Потім постраждалого доправили до лікарні на вулиці Шасерів у Варшаві.

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