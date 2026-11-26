- Дата публікації
-
- Категорія
- Світ
- Кількість переглядів
- 246
- Час на прочитання
- 2 хв
Мав із собою плакат: спливли нові подробиці про українця, який вчинив самопідпал у Польщі
У Польщі 22-річний громадянин України вчинив самопідпал. Хлопець міг бути студентом і таким чином протестувати проти дискримінації українців.
У Варшаві 25 листопада 22-річний українець вчинив самопідпал. Хлопець був студентом одного з польських університетів і, ймовірно, таким чином протестував проти дискримінації українців у Польщі.
Про це пише польське видання fakt.pl.
Що відомо про потерпілого та чому він вчинив самопідпал
У поліції зазначили, що самоспалення на Краківському Передмісті у Варшаві вчинив 22-річний українець.
«Згідно з нашою інформацією, 22-річного чоловіка звати Едвард. Він з’явився у районі міністерства та Президентського палацу, щоб висловити протест проти становища громадян України в Польщі. Він вимагав, щоб до них ставилися нарівні з поляками. З собою він мав плакат або аркуш паперу, на якому, ймовірно, пояснив мотиви своїх дій. Зміст цього повідомлення наразі не не оприлюднено», — повідомляють польські медіа.
Вони зазначають, що українець міг бути студентом Ченстоховського політехнічного університету, інші переконують, що він навчався у Варшавському політехнічному університеті. За інформацією деяких медіа, вчинок міг бути пов’язаний із «проблемами в навчанні». Точної інформації, де саме навчався українець, немає.
Що відомо про стан українця
Стан 22-річного чоловіка дуже тяжкий. Він отримав обширні опіки обличчя, шиї, рук і тулуба. Вогонь повністю знищив його одяг. Незважаючи на серйозні травми, він ще був притомний, коли рятувальники переносили його до карети швидкої допомоги. Потім постраждалого доправили до лікарні на вулиці Шасерів у Варшаві.