Мав керувати літаком в день теракту 11 вересня: історія дивовижного порятунку пілота

Теракт 11 вересня забрав життя тисяч американців / © Getty Images

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Американський пілот Стів Шайбнер мав керувати літаком під час трагічних подій 11 вересня 2001 року, але дивом уникнув смерті через зміну в розкладі. Вранці того трагічного дня, капітан спакував свою валізу та чекав на дзвінок із підтвердженням рейсу з Бостона до Лос-Анджелеса. Проте цей виклик так і не надійшов, а рейс номер 11 став частиною найчорнішого дня в американській історії.

Про неймовірну історію порятунку та подальшу долю чоловіка пише UNILAD.

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Шокувальний розклад та зміна екіпажу

Замість Стіва місце командира екіпажу несподівано зайняв капітан Том МакГіннесс. Стів дізнався про теракт із новин, але лише о 21 годині вечора зрозумів усю страшну правду.

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«Я подумав, що напевно знаю пілотів і бортпровідників на тому літаку, оскільки літав з усіма колегами з Бостона», — пригадав чоловік на своєму каналі.

Після цього він зайшов у комп’ютерну систему, щоб перевірити список пасажирів та імена загиблого екіпажу. Система видала той самий розклад, який він бачив напередодні, але замість імен він побачив лише 3 слова.

«Цього разу вони стерли всі імена, а в маніфесті було написано лише 3 слова про порушення безперервності рейсу», — пояснив пілот.

Ця специфічна авіаційна фраза зазвичай використовується у випадках, коли літак не досягає пункту свого призначення. Чоловік довго дивився на екран і не міг повірити, що спакував речі саме для цього рейсу, який став останнім для всього екіпажу та пасажирів.

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«Коли дружина зайшла до кімнати, я сказав їй, що це був той самий літак, який вранці захопили терористи», — зізнався Стів Шайбнер.

Вшанування колеги та масштабна благодійність

Подружжя вирішило зачекати цілий 1 рік, перед тим як розповісти своїм дітям страшну правду про той день. Зараз родина намагається допомагати іншим та збирає 150000 доларів для організації благодійних подорожей для 15 хворих дітей.

«Ми хочемо забезпечити їм незабутній досвід, наповнений надією, радістю та тривалими спогадами», — заявила родина в офіційному зверненні до 25 річниці терактів.

Загиблому Тому МакГіннессу було лише 42 роки, коли він пожертвував собою під час жахливого теракту. У нього залишилася кохана дружина Шеріл та 2 неповнолітніх дітей.

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Нагадаємо, на місці зруйнованих 11 вересня веж-близнюків відкрили найвищий у США торговельний центр. У хмарочосі у пам’ять про загиблих під час теракту є меморіал та музей.

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