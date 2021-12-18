Мавпи масово скидають з висоти собак в Індії після того, як ті вбили їхнє дитинча: відео сутички

Мавпи також почали напади на людей.

Мстиві мавпи влаштували "війну" з 250 собаками в одному з сіл Індії, а потім почали напади і на людей, зокрема, дітей.

Про це повідомляє The Mirror.

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Вважається, що низка смертельних нападів була здійснена розлюченими приматами після того, як зграя собак вбила дитинча мавпи. Згідно з повідомленнями місцевих ЗМІ, примати в двох селах у західному штаті Махараштра були розлючені вбивством і жорстоко мстилися протягом останнього місяця.

Свідки стверджують, що "війна" почалася після вбивства собаками мавпячого дитинчати. Жителі села розповіли, що наступного дня мавпи почали хапати цуценят, затягувати їх на дахи будинків та скидати вниз.

На одному із кадрів зображено мавпу, яка несе цуценя до краю будови, а на окремих кадрах зображено переслідування собак та приматів на вулицях.

Повідомляється, що місцеві жителі самі втрутилися в спроби врятувати собак, але деякі отримали тілесні ушкодження. ЗМІ повідомили про випадок, коли примати накинулися на восьмирічного школяра, якого вдалося відбити лише зусиллями кількох чоловіків, які закидали приматів камінням.