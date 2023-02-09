Maxar показала моторошні знімки постраждалого від землетрусу міста в Туреччині (фото)

Компанія Maxar Technologies поширила супутникові знімки з турецького міста Антак’я, яке постраждало від землетрусу.

Фото поширені Maxar Technologies у Twitter.

Компанія зазначає, що знімки зроблені 8 лютого. Це світлини районів міста Антак’я в Туреччині, які сильно постраждали від нещодавнього землетрусу.

Фото: Maxar

"Пошкодження можна побачити по всій території", – уточняють у компанії і додають, що особливо велика кількість багатоповерхівок, які обвалилися.

Нагадаємо, вранці 6 лютого в Туреччині стався землетрус магнітудою 7,8. Через землетрус на півдні Туреччини загинули понад 15 000 людей, постраждала памʼятка ЮНЕСКО.

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган оголосив тримісячний надзвичайний стан у 10 провінціях, які найбільше постраждали від землетрусу. У країні також оголосили семиденну жалобу у зв'язку з трагедією.

Велике горе: землетрус у Туреччині вбив понад 11 тисяч людей

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