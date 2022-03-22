"Маяк надії": Зеленський очолив рейтинг POLITICO як найвпливовіша людина в Європі

"Маяк надії": Зеленський очолив рейтинг POLITICO як найвпливовіша людина в Європі

Один із учасників опитування описав Зеленського, як "маяк надії", який прагне "миру, демократії, порядності".

Читачі провідного американського видання POLITICO назвали президента України Володимира Зеленського найвпливовішою людиною в Європі.

Про це повідомляється на сайті агентства.

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Опитування серед читачів запустили на початку березня. Один із учасників опитування Audience Choice описав Зеленського, як "маяк надії", який прагне "миру, демократії, порядності", оскільки Україна намагається протистояти вторгненню російських військ.

"З того часу, як рано вранці 24 лютого розпочалися бої, Зеленський регулярно публікував відеозвернення в соціальних мережах, у тому числі ролики з центру Києва та про роботу президентського офісу", – сказано в повідомленні.

Американське ЗМІ назвало виступи Зеленського перед Конгресом США, парламентом Великобританії та німецьким Бундестагом потужними. Кожен свій виступ голова держави адаптував для відповідної публіки, але головний посил залишався тим самим: Україна у своїй боротьбі проти Росії потребує більшої підтримки з боку Заходу.

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