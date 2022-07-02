Майбутні кроки України щодо вступу в ЄС та сьомий санкційний пакет проти РФ: Кулеба провів переговори з Боррелем

Майбутні кроки України щодо вступу в ЄС та сьомий санкційний пакет проти РФ: Кулеба провів переговори з Боррелем

Очільник МЗС Дмитро Кулеба провів чергові переговори з Верховним представником Європейського союзу з питань закордонних справ і політики безпеки Жозепом Боррелем.

Зокрема, топ-дипломати обговорили майбутні кроки України на шляху до ЄС, а також підготовку сьомого пакету санкцій проти країни-терористки Росії.

Про це голова українського зовнішньополітичного відомства написав у Twitter.

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"Під час сьогоднішнього дзвінка Жозеп Боррель і я обговорили подальші кроки після того, як Україна стала кандидатом в ЄС, і скоординували позиції перед зустріччю міністрів закордонних справ G20. Ми обоє згодні з необхідністю сьомого пакету санкцій ЄС щодо Росії, і ми над цим працюємо" - написав він.

За даними видання Bloomberg, посли Євросоюзу розпочали роботу над наступним, сьомим пакетом санкцій, у межах якого, зокрема, може бути запроваджене ембарго на імпорт золота з РФ.

Москву бісить, що Україна буде членом ЄС - Кулеба

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