Майбутні кроки України щодо вступу в ЄС та сьомий санкційний пакет проти РФ: Кулеба провів переговори з Боррелем

Очільник МЗС Дмитро Кулеба провів чергові переговори з Верховним представником Європейського союзу з питань закордонних справ і політики безпеки Жозепом Боррелем.
Зокрема, топ-дипломати обговорили майбутні кроки України на шляху до ЄС, а також підготовку сьомого пакету санкцій проти країни-терористки Росії.
Про це голова українського зовнішньополітичного відомства написав у Twitter.
"Під час сьогоднішнього дзвінка Жозеп Боррель і я обговорили подальші кроки після того, як Україна стала кандидатом в ЄС, і скоординували позиції перед зустріччю міністрів закордонних справ G20. Ми обоє згодні з необхідністю сьомого пакету санкцій ЄС щодо Росії, і ми над цим працюємо" - написав він.
За даними видання Bloomberg, посли Євросоюзу розпочали роботу над наступним, сьомим пакетом санкцій, у межах якого, зокрема, може бути запроваджене ембарго на імпорт золота з РФ.
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