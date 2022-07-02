Категорія
Світ
НаживоУсі публікаціїЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиПопулярні тегиКоронавірусВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспорт
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Майбутні кроки України щодо вступу в ЄС та сьомий санкційний пакет проти РФ: Кулеба провів переговори з Боррелем

Дата публікації
Перегляди
432
Час на прочитання
1 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Майбутні кроки України щодо вступу в ЄС та сьомий санкційний пакет проти РФ: Кулеба провів переговори з Боррелем

Фото: commons.wikimedia.org

Очільник МЗС Дмитро Кулеба провів чергові переговори з Верховним представником Європейського союзу з питань закордонних справ і політики безпеки Жозепом Боррелем.

Зокрема, топ-дипломати обговорили майбутні кроки України на шляху до ЄС, а також підготовку сьомого пакету санкцій проти країни-терористки Росії.

Про це голова українського зовнішньополітичного відомства написав у Twitter.

"Під час сьогоднішнього дзвінка Жозеп Боррель  і я обговорили подальші кроки після того, як Україна стала кандидатом в ЄС, і скоординували позиції перед зустріччю міністрів закордонних справ G20. Ми обоє згодні з необхідністю сьомого пакету санкцій ЄС щодо Росії, і ми над цим працюємо" - написав він.

За даними видання Bloomberg, посли Євросоюзу розпочали роботу над наступним, сьомим пакетом санкцій, у межах якого, зокрема, може бути запроваджене ембарго на імпорт золота з РФ.

Москву бісить, що Україна буде членом ЄС - Кулеба

Москву бісить, що Україна буде членом ЄС - Кулеба

Читайте також:

Наступна публікація