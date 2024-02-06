Не обійшлося без РФ: майбутній прем’єр Грузії оскандалився заявою про Україну

Заяву він зробив після виявлення вибухівки, яку нібито перевозили для терактів у Росії.
Кандидат у прем’єр-міністри Грузії Іраклій Кобахідзе заявив, що Україна нібито намагається зробити його країну "новим об'єктом російської агресії".
Про це пише SOVA.news.
Свої звинувачення він висунув після того, як посольство України у Грузії закликало "утримуватися від політизації" ситуації з перехопленням грузинськими спецслужбами вибухівки, яку нібито перевозили для терактів у Росії.
"Коли хтось намагається зробити Грузію об'єктом російської агресії за межами країни, це дуже серйозна подія, і вона викликає велике занепокоєння. Це ще раз підтверджує те, про що загалом відкрито говорили чиновники українського уряду, що вони хотіли і, ймовірно, все ще хочуть другого фронту у нашій країні", - заявив Кобахідзе.
Також, за його словами, українське посольство не робило б таких заяв, якби країна мала посла у Грузії.
Нагадаємо, Служба державної безпеки Грузії заявила, що затримала вантаж з шести вибуховими пристроями, частину з яких нібито везли з Одеси до Воронежа "для здійснення терактів".
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