"Майбутнє правих в Європі — в руках двох жінок": Орбан закликав об'єднатися двох лідерок

Партія Мелоні "Брати Італії" засідає разом із Європейськими консерваторами та реформістами (ECR) у парламенті ЄС, а "Національне об'єднання" Ле Пен є частиною групи "Ідентичність і демократія" (ID).

Заклик лідерки французьких ультраправих Марін Ле Пен до пані прем'єр-міністра Італії Джорджії Мелоні щодо формування правої супергрупи в наступному Європейському парламенті підтримав і прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан. Ба більше, він заявив, що майбутнє сувереністського табору в Європі та правих загалом перебуває в руках двох жінок.

Про це йдеться у Politico.

"Майбутнє сувереністського табору в Європі та правих загалом перебуває в руках двох жінок... Якщо французькі крайні та італійська лідерка працюють разом у рамках однієї групи або коаліції, вони будуть силою для Європи", — передає слова Орбана Politico.

Оскільки прогнозується, що на виборах у ЄС 6-9 червня крайні праві "зростуть", Ле Пен висунула ідею створити єдину правову групу, що, за її словами, могла б стати другою силою в парламенті після правоцентристської Європейської народної партії і дати Європі поштовх управо.

Орбан поділяє бачення Ле Пен.

"Імпульсу, який виникне в результаті такого партнерства, може бути достатньо, щоб змінити конфігурацію європейських правих або навіть витіснити Європейську народну партію", — сказав він.

Партія Орбана "Фідес" вийшла з ЄНП 2021 року і веде переговори про вступ до ЄКР. Однак угорський лідер заявив, що його політсила вимагатиме від ЄКР прояснити свою позицію щодо майбутніх відносин із Національним об'єднанням Ле Пен, яке підтримують угорці, і ЄНП, яку Орбан розкритикував як таку, що перебуває під німецьким впливом.

"Крім кількості місць, які отримає та чи інша партія, найважливішим, на мій погляд, буде кількість депутатів Європарламенту, готових іти далі у війні в Україні, і кількість тих, хто буде за її припинення", — сказав Орбан.

Нагадаємо, нещодавно прем'єрка Італії виступила проти відправлення військ до України. Вона відповіла на пропозицію, висунуту Францією щодо можливого прямого військового втручання. За її словами, позиція Італії — не на користь цієї гіпотези, яка є передвісником небезпечної ескалації, якої слід уникати за будь-яку ціну.

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