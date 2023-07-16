Майбутнє України - в НАТО: у Білому домі заявили, що це навіть не підлягає обговоренню

Також у Білому домі повідомили про подальший план щодо підтримки України.

У США заявили, що мають намір забезпечити Україні необхідну підтримку протягом усього часу, який знадобиться для цього, зокрема, тому, що майбутнє України - в НАТО.

Про це заявив радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван у інтерв'ю CBS News.

"Нині, поки ми говоримо, українці сміливо і мужньо наступають на російські рубежі на півдні та на сході. Вони завдають величезної шкоди російським військам", - заявив він.

За словами Саллівані, що країни Заходу продовжуватимуть посилювати санкції проти Росії, послаблюючи її оборонно-промислову базу та здатність виробляти передові технології.

"Ми продовжуватимемо чинити економічний тиск на Росію, а українці продовжуватимуть чинити на неї військовий тиск. Тому я думаю, що зрештою, якщо Росія вирішить продовжувати брати участь у цій війні, це коштуватиме їй дуже дорого. А Україна продовжуватиме досягати успіхів на полі бою", - додав Салліван.

США також обіцяють Україні необхідну підтримку протягом усього часу, який знадобиться для цього.

"І це послання, яке прозвучало на саміті НАТО. І, нарешті, так, ми дуже просто сказали в НАТО, що майбутнє України - в НАТО. Ми це мали на увазі. Це не підлягає обговоренню. Це те, що тепер зобов'язалися робити всі 31 союзник", - наголосив він.

Тим часом німецький канцлер Олаф Шольц заявив, що офіційний Берлін не коментує суверенне рішення США про передавання Україні касетних боєприпасів. Водночас Німеччина виступає проти використання такого озброєння.