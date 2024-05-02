Майдан у Тбілісі: президентка Грузії Саломе Зурабішвілі зробила заяву

Президентка Грузії наголосила, що вона перебуває на стороні протестувальників.

Президентка Грузії Саломе Зурабішвілі звернулася до мітингувальників та закликала їх не проявляти агресії і не намагатися пошкодити ворота будівлі.

Про це вона сказала у відеозверненні, повідомляє Новости-Грузии.

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Я хочу звернутися, деякі речі не потрібні, відійдіть від дверей парламенту, зараз там більше (усередині) нічого не відбувається. Ці двері нічого не вирішать, окрім викиду газу і насильства, яке нам не потрібно провокувати", - сказала вона.

Водночас президентка наголосила, що вона перебуває на стороні протестувальників. Та додола, що головна мета - це вибори і скасування закону про "іноагентів", який ставить під загрозу шлях Грузії до Євросоюзу.

"Ця боротьба буде проходити через майбутні парламентські вибори, після яких буде скасовано і закон про прозорість, і багато інших законів", - зауважила Зурабішвілі.

Нагадаємо, у Тбілісі триває акція протесту проти російського закону про "іноземних агентів", який був ухвалений парламентом у другому читанні. Влада оголосила у парламенті "червоний рівень" небезпеки та почала евакуацію.

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