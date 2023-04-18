"Має бути загальна мобілізація": депутат Держдуми РФ від анексованого Криму спрогнозував нову хвилю вручення повісток

Раніше Шеремет заявив про мобілізацію в Росії 12 вересня і через тиждень її було оголошено.

Про необхідність нової хвилі мобілізації в Росії заявив депутат Держдуми від тимчасово захопленого Криму Михайло Шеремет.

Про це йдеться у дописі депутата у телеграм-каналі.

"Має бути загальна мобілізація... Ми повинні воювати "усім світом", як кажуть, і кожен має відчувати свою причетність разом із країною... Зараз цілком можлива (мобілізація - ред)", – заявив він.

Про мобілізацію в Росії також говорив депутат російської Держдуми Олександр Бородай. Він обґрунтував її контрнаступом України.

"Не відкидаю ще однієї хвилі мобілізації. Ба більше, вважаю, що це правильно... З'явилося багато народу, але цього може виявитися недостатньо", – зазначав Бородай.

На його думку, російській армії необхідно досягти переламу під час бойових дій найближчими 5-6 місяцями.

"Для цього може знадобитися мобілізація? Так, може", – додав депутат.

Нагадаємо, російські мобілізовані з Липецької, Рязанської та Тульської областей записали відеозвернення, де поскаржилися на ставлення командування до них та відсутність гуманітарної допомоги.

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