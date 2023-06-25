Має двох боржників: колишній співробітник КДБ назвав, яку вигоду отримав Лукашенко від бунту Пригожина

На думку Жирнова, у цій ситуації Лукашенко захищав насамперед себе.

Самопроголошений президент Олександр Лукашенко, який нібито провів переговори із ватажком ПВК "Вагнер" Євгенієм Пригожиним і завершив військове повстання у РФ, залишився у велику виграші. Тепер він отримав "двох боржників": Пригожина та Путіна.

Таку думку 24 Каналу озвучив ексспівробітник КДБ і Служби зовнішньої розвідки Росії Сергій Жирнов.

"Лукашенко має двох боржників. Він врятував життя Пригожину. На наступний раз він буде йому винен, бо Лукашенко пообіцяв дати Пригожину притулок у Білорусі. І Путін винен Лукашенку. У Лукашенка є можливість отримати від Путіна дуже великі відкупні", - вважає він.

Окрім цього, завдяки завершенню перевороту, не постраждав і він сам. На думку Жирнова, у цій ситуації Лукашенко захищав насамперед себе.

"Є вірогідність того, що полк Калиновського, який воює проти росіян в Україні, міг би піти на Мінськ та скинути Лукашенка. Щоб не давати такий приклад, як потрібно скидати диктаторів, Лукашенко захищав насамперед самого себе", – зауважив він.

Як повідомляли раніше, військовий експерт Дмитро Снєгирьов вважає, що бунт ватажка ПВК "Вагнер" Євгена Пригожина є чітко спланованою операцією російських спецслужб.

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