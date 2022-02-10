Має лише 80 см зросту: у Німеччині врятували від м'ясників одного з найменших у світі бичків

Він народився з рідкісним генетичним дефектом.

Маленький, але дуже непосидючий. У Німеччині врятували від м'ясників одного з найменших бичків у світі.

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Про це розповіли в ефірі ТСН.Ранок 10 лютого.

Зазначається, що тварина належить до породи декстер й народилася із рідкісним генетичним дефектом. Тому у свої 8 місяців має лише 80 сантиметрів зросту.

Власник ферми, де з'явився на світ цей бичок, хотів віддати його на забій. Однак вчасно втрутилися зоозахисники і перевезли бичка до іншої ферми. Там йому вже навіть дали ім'я - Наполеон. Бичок уже встиг подружитися із сотнею інших корів у стаді, але найдужче прикипів до своєї прийомної мами Лаури - від неї він не відходить ні на мить. Побачити Наполеона може кожен охочий - щонеділі ферма відкрита для відвідувачів.

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