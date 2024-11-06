Має мегаціль: експерт вказав пріоритет Трампа у зовнішній політиці

Експерт припускає, що у Трампа на першому місці буде протистояння з Китаєм.

Питання врегулювання війни в Україні та конфліктів на Близькому Сході для Дональда Трампа не є першочерговими.

Таку думку висловив президент Аналітичного центру "Політика" Олег Лісний, передає FREEДОМ.

Експерт припускає, що у Трампа на першому місці буде протистояння з Китаєм. Тому він, ймовірно, буде зацікавлений у врегулюванні відносин з РФ.

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"У нього (Трампа – Ред.) мегаціль, наскільки я зараз бачу, – це Китай. Є ризик, що питання Близького Сходу та України, вони для нього стоять щонайменше на другому місці після Китаю. І чи не захоче він коштом одного чи іншого компонента посилити або послабити позиції співпраці когось з Китаєм, маю на увазі насамперед Росію. Тому тут все непросто, але я думаю, що треба буде подивитись на його команду, яка буде формувати йому це бачення або коригувати його бачення. Тому тут усе теж дуже непросто, але у відчай впадати не варто", – додав Лісний.

Аналітик припускає, що Путін захоче говорити з Трампом з позиції сили, проте навряд чи диктаторові це вдасться.

"Путін хоче розмовляти з Трампом з позиції сили в українському питанні, скажімо так. Показати, що він усе захоплює, усіх уб’є, усіх знищить. Це хороший варіант для нас, що він буде так говорити. Якщо Трамп розсердиться, то він може ухвалити рішення, які підтримають дуже швидко", – підсумував експерт.

Раніше у ЗМІ з'явилася інформація, що Путін "через знайомих" привітав Трампа з перемогою.

Нагадаємо, у Міністерстві закордонних справ Китаю відреагували на результати виборів президента США.

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