В ЄС закликали готуватися до можливої війни

ЄС наголошує на тому, що потрібно інвестувати і оборону.

В ЄС стурбовані війною, яку РФ розв’язала проти України та загрозливим заявам російського диктатора Володимира Путіна. Тому там закликали готуватися до можливої війни та вжити заходів для спільного озброєння.

Про це заявила голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляйєн, пише DW.

“Той, хто говорить та діє, як Путін, не хоче миру, а має намір продовжувати", - заявила Урсула фон дер Ляйєн.

Вона також наголосила на важливості послідовної підтримки України та одночасного зміцнення власної обороноздатності.

“Якщо ми маємо зберігати мир на нашому континенті, то нам необхідно інвестувати в оборону”, - підкреслила Урсула.

Нагадаємо, що Європейська Комісія виділила 1,5 млрд євро макрофінансової допомоги для України.

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