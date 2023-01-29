"Має певних ворогів в регіоні": у Повітряних силах прокоментували нічні вибухи в Ірані

У Повітряних силах висловили сподівання, що після вибухів Іран змінить свій політичний вектор на більш цивілізований.
"Бавовна" в Ірані, яка сталася цієї ночі, є прямим наслідком політики їхнього керівництва, адже Тегеран продовжує підтримувати агресії Росії, надаючи путінському режимові озброєння.
Про це заявив речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в ефірі загальнонаціонального телемарафону.
"Не можу коментувати міжнародний сектор, навіть "бавовну" в Росії. Те, що відбувається в Ірані, можна назвати наслідками їхньої політики. Можливо, вони будуть по-іншому спрямовувати свою підтримку країнам-терористам і не допомагати Росії здійснювати свої злочини", – заявив Ігнат.
За його словами, Путін досі сподівається отримати від іранців те, озброєння яке у росіян в дефіциті, а саме: балістичні ракети (Fateh-110 і Zolfaghar) та ударні безпілотники (типу Shahed та інші). Натомість Тегеран хоче отримати від Москви літаки.
"Іран має певних ворогів в регіоні, тому, будемо сподіватися, що ця країна змінить свій політичний вектор на більш цивілізований", – висловив сподівання Ігнат.
Нагадаємо, що у ніч проти 29 січня у Мережі з'явилася численна інформація та відео вибухів на виробництві дронів, нафтопереробних підприємствах та військових базах в Ірані.
Видання Al Arabia повідомило, що нібито Ізраїль розпочав військову операцію в Ірані, проте ізраїльська сторона цю інформацію спростувала.
Військовий експерт з Ізраїлю Ігаль Левін зібрав останні новини про те, що зараз відбувається в Ірані.
У Міноборони Ірану своєю чергою запевнили, що нібито нічна атака безпілотників була "невдалою".
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