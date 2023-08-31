"Має зв'язки в Україні": Клімкін прокоментував призначення міністра оборони Великої Британії

Призначення нового міністра оборони Великої Британії стратегічно нічого не змінить. Підтримка України триватиме й надалі.

Про це сказав міністр закордонних справ (2014 – 2019) Павло Клімкін, повідомляє 24 Канал.

Особисто пов'язаний з Україною

За словами Клімкіна, новий міністр оборони має чимало особистих зв'язків в Україні.

"Я впевнений, що на стратегічному рівні нічого не зміниться", – зазначив Клімкін.

Відомо, що 25 серпня Шеппс відвідав Київ, де зустрівся з українськими міністрами та представниками енергетичної галузі. Він обговорив підтримку Великої Британії у відновленні нашої держави. Крім того, Шеппс приєднався до програми "Оселя для України", а також прихистив сім'ю українських біженців у квітні 2022 року.

Що відомо про кадрові зміни у Міноборони Великої Британії

У четвер, 31 серпня, міністр оборони Великої Британії Бен Воллес 31 серпня подав заяву про відставку. Він перебував на посаді 4 роки. Воллес запам'ятався тим, що багато допомагав Україні, власне, як і вся країна.

Згодом стало відомо, що відтепер міністерство очолить Грант Шеппс.

Примітно, що новий голова відомства вже встиг відзначитися потужною заявою про війну. Так, він пообіцяв, що допомога ЗСУ триватиме.

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