"Маємо дуже позитивні новини": Зеленський заінтригував заявою щодо нової військової підтримки Заходу

Зеленський впевнений, що Україна не потребує плану дій щодо членства на шляху до НАТО (ПДЧ).

Україна має "позитивні новини" щодо нових пакетів оборонної підтримки від західних партнерів.

Про це сказав український президент під час брифінгу із генсеком НАТО Єнсом Столтенбергом на полях саміту НАТО у Вільнюсі.

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"Ми маємо дуже позитивні новини щодо нових пакетів оборонної підтримки від наших партнерів. На полях саміту ми вже розпочали зустрічі і маємо домовленості. Я дуже дякую лідерам, які ці пакети нам запропонували. Третє – ми обговорили наші очікування від саміту НАТО. І тут важливий результат, що Україна не потребує плану дій щодо членства на шляху", - сказав він.

Переговори Зеленського зі світовими лідерами на полях саміту НАТО

Нагадаємо, у Вільнюсі триває другий день саміту НАТО, на який зібралися очільники країн-членів НАТО. Український президент Володимир Зеленський провів низку переговорів зі світовими лідерами. Зокрема, зустрівся із німецьким канцлером Олафом Шольцем. За підсумками перемовин Німеччина додаткові пускові установки Patriot та ракети для них.

Також Зеленський провів переговори із прем’єр-міністром Австралії Ентоні Албенізі. Його країна надасть Україні новий оборонний пакет, який включає 30 бронетранспортерів "Бушмастер".

Окрім того, український президент зустрівся із прем’єр-міністром Нідерландів Марком Рютте. Із ним домовилися, що у серпні почнеться підготовка пілотів.

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