"Маємо спільно перемогти Росію": Латвія попередила Кремль про катастрофічні наслідки за напад на Україну

Під час офіційного візиту заступниці голови Верховної Ради України Олени Кондратюк до парламенту Латвії його очільниця Інара Мурнієце повідомила, що на РФ чекають страшні наслідки за вторгнення до України.

Олена Кондратюк відзначила, що це велика честь здійснити візит до дружньої Латвії у знаковий для України день, адже завдяки рішенню Сейму 9 травня в Латвії визнано Днем пам'яті постраждалих та загиблих в Україні.

Відео зустріч Кондратюк та Мурнієце опублікувала пресслужба Верховної Ради.

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"Вражена тим, скільки українських прапорів ми тут побачили і посмішок, коли люди чують українську мову. Від імені Верховної Ради України, голови Парламенту Руслана Стефанчука та президента України Володимира Зеленського, хочу висловити вдячність Парламенту Латвії за усі політичні рішення, які були ухвалені для підтримки України та засудження російської агресії", - сказала Олена Кондратюк.

Вона перекона, що разом з латвійським народом вдасться перемогти рашизм, як свого часу Європа здолала нацизм.

"Коли у світі у ці дні вшановують жертви Другої світової війни та відзначають перемогу над нацизмом, сьогодні на фоні російської агресії гасло "ніколи знову" набуває нового значення. Україна сьогодні захищає не лише себе, але й усю Європу та демократичний світ. Переконана, ми разом з вами, нашими друзями і союзниками переможемо рашизм так само, як свого часу нацизм", - зауважила Олена Кондратюк.

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Своєю чергою спікерка Саейму Латвії Інара Мурніеце наголосила, що Латвія буде і надалі робити все від себе можливе для підтримки України як військової, так і щодо допомоги вимушеним переселенцям з України в Латвії та адвокації членства України в ЄС.

"Латвія вже надала військової підтримки України у розмірі 30% від нашого воєнного бюджету. Я захоплююся мужністю і стійкістю захисників України та жителів ваших міст. Після звірств у Бучі, Європа та світ не можуть сказати, що нічого не знали. Маємо спільно перемогти Росію, повністю знищити військові сили РФ, послабити її економічно та виключити з усіх міжнародних організацій", - наголосила Мурнієце.

Заступниця голови Верховної Ради також запропонувала Латвії взяти участь у відбудові м. Буча, на Київщині.

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