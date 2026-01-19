На одному з найвідоміших островів стався колапс через туристів

Майорка / © iStock

Один із найпопулярніших курортів Європи — острів Майорка — зіткнувся з рекордним напливом відпочивальників і туристичний потік уже досяг «повної завантаженості».

Про це повідомив керівник великої готельної мережі Riu Hotels and Resorts Жоан Тріан Ріу, пише Daily Express.

За словами Жоана Тріана Ріу, Майорка перебуває у «стані повного завантаження», і єдиним способом впоратися з рекордним попитом стає підвищення цін. Він підкреслив, що його компанія перебуває у «привілейованій позиції», що дозволяє регулювати вартість проживання для туристів через надзвичайно високий попит.

2025 року Майорка прийняла понад 19 мільйонів туристів, водночас населення острова становить трохи менше одного мільйона, що наочно демонструє масштаб перевантаження. Для порівняння, 2024-го кількість відвідувачів становила 18,7 мільйона.

Зростання туристичного потоку сталося попри масові протести проти перенасичення курортів і запроваджені обмеження на перебування іноземців. Зокрема, влада Майорки посилила контроль за незаконним здаванням житла у короткострокову оренду та обмежила візити круїзних суден.

Місцеві жителі реагують негативно: зростання числа туристів підвищило ціни на нерухомість, вплинуло на вартість життя і створило додаткове навантаження на інфраструктуру острова. Багато мешканців побоюються, що такий тренд є невідповідним і небезпечним для збереження комфорту життя на Майорці.

