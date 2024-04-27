"Майстер доносів" планує розбагатіти: юнак розповів, де його зусилля більше оцінять

Німецький "майстер доносів" хоче емігрувати до Швеції, щоб продовжити вистежувати правопорушників і стати мільйонером.

Про це пише BILD.

18-річний Ніклас Маттеї за рік написав 4227 скарг на сусідів і мешканців інших населених пунктів. Його діяльність привертає увагу тисяч людей, але далеко не всі вони є його прихильниками. Є й такі, що незадоволені тим, що юнак постійно шукає собі жертву й пише доноси на тих, хто неправильно паркує свої автомобілі або порушує інші правила поведінки у громадських місцях.

Протягом року Ніклас вже кілька разів зазнав нападів, але поки що обходилось без значних травм. Крім того, доноси у Німеччині не приносять юнаку бажаних доходів.

В інтерв'ю журналістам "майстер доносів" розповів, що хоче емігрувати до Швеції. Ніклас дізнався, що у шведському місті Упсала його зусилля зможуть оцінити у грошовому еквіваленті – за кожне повідомлення про неправильне паркування там платять по 100 крон (близько 365 грн). А в Німеччині тисячі доносів ніяк не можуть зробити його багатим.

"Я одним махом став би мільйонером. Звичайно, я поїхав би один. Мені просто потрібні гроші на авіаквиток і, можливо, на професійну фототехніку чи службовий автомобіль", – поділився Ніклас, додавши, що його не турбує суворий клімат скандинавської країни.

Але чи здійсняться плани "майстра доносів" наразі невідомо, адже поки що він не готовий витрачати на переїзд свої заощадження. Тому хлопець відкрив збір коштів на свою мрію і сподівається зібрати 100 тисяч євро. За місяць йому вдалося зібрати лише 4000 євро, чого явно недостатньо для еміграції до Швеції.

Нагадаємо, "майстер доносів" із Баварії знову потрапив до лікарні з "побоями", де його зустрічали як зірку.

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