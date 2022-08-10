Категорія
Світ
НаживоУсі публікаціїКраще з YoutubeЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиПопулярні тегиКоронавірусВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспорт
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

"Мають бути ізольованими": Єрмак розповів про пріоритетний пункт нового пакету санкцій проти РФ

Дата публікації
Перегляди
815
Час на прочитання
1 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
"Мають бути ізольованими": Єрмак розповів про пріоритетний пункт нового пакету санкцій проти РФ

Фото: ТСН.ua

У новому пакеті санкцій проти Росії пріоритетним пунктом повинен бути заборона видачі шенгенських віз росіянам.

Голова Офісу президента України наголосив, що "справжній житель Радянського союзу повинен бути ізольованим". 

Про це Андрій Єрмак написав у соціальних мережах. 

"Справжній житель срср має бути ізольованим від цивілізованого світу. Заборона на видачу шенгенських віз росіянам - це одна з пріоритетних цілей нового пакету санкцій ЄС. Давайте допоможемо росіянам відновити нафталіновий радянський союз у їхніх кордонах", - написав Єрмак. 

Нагадаємо, одразу кілька держав закликають припинити видавати візи росіянам

Читайте також:

У Криму "бавовна" знищила 9 російських літаків - Таміла Ташева в ТСН

У Криму "бавовна" знищила 9 російських літаків - Таміла Ташева в ТСН

Повʼязані теми:

Автор
Тетяна КурпітаТетяна Курпіта
Дата публікації
Перегляди
815
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Наступна публікація