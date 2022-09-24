Мають не допустити "розливання" війни: Китай закликав Росію та Україну до дипломатичного вирішення конфлікту

Міністр закордонних справ Китаю Ван Ї у своєму виступі на Генеральній Асамблеї ООН звернувся до Росії та України.

Росія та Україна повинні не допустити розповсюдження наслідків війни.

Про це сказав міністр закордонних справ Китаю Ван Ї під час виступу на Генеральній Асамблеї ООН.

"Ми закликаємо всі зацікавлені сторони не допустити розповсюдження кризи та захистити законні права та інтереси країн, що розвиваються", - сказав міністр.

Також він наголосив на необхідності дипломатичного вирішення ситуації.

"Фундаментальним рішенням є вирішення законних проблем безпеки всіх сторін і створення збалансованої, ефективної та стійкої архітектури безпеки, - сказав він.

Нагадаємо, що президент Володимир Зеленський дорікнув Ізраїлю за відсутність допомоги Україні, сказавши, що "приголомшений" цим. Глава держави також засудив "неоднозначну" позицію Китаю щодо війни в Україні.