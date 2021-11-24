"Мають помилкове відчуття безпеки": у ВООЗ звернулися до вакцинованих проти коронавірусу

"Мають помилкове відчуття безпеки": у ВООЗ звернулися до вакцинованих проти коронавірусу

У ВООЗ також розкритикували дисбаланс у світі із розподілом вакцин від коронавірусу, доступом до тестів та до засобів лікування.

Вакцини від коронавірусу вселяють "хибне відчуття безпеки" у людей. Але навіть повністю щеплені громадяни мусять дотримуватися обмежувальних заходів, адже теж можуть захворіти.

Про це заявив голова Всесвітньої організація охорони здоров'я (ВООЗ) Тедрос Гебреісус на брифінгу в Женеві.

За словами голови ВООЗ, у багатьох щеплених виникло відчуття, що тепер їм не потрібно дотримуватись жодних карантинних заходів.

"Ми стурбовані помилковим відчуттям безпеки, яке існує в багатьох країнах і громадах. Вакцини рятують життя, але вони не запобігають повністю передаванню вірусу", - цитує його пресслужба ВООЗ.

За оцінкою ВООЗ, до появи "Дельта"-штаму вакцинація знижувала передавання інфекції приблизно на 60%, після появи показник знизився орієнтовно до 40%.

Крім того, голова ВООЗ розкритикував дисбаланс із розподілом вакцин від коронавірусу у світі, у доступі до тестів на коронавірус та до засобів лікування.

"Зберігається шокувальний дисбаланс у глобальному розподілі вакцин. Загалом у світі застосовано понад 7,3 млрд доз вакцини, проте близько 70% цієї кількості пішло лише у 10 країн", - висловився він.

За його словами, зараз повністю вакциновано майже 40% жителів планети, "але в Африці - лише 6%". Водночас потенційна нерівність, на його думку, збережеться надалі й у доступі до нових засобів боротьби з пандемією, які зараз проходять випробування, оскільки постачання будуть обмеженими, а самі ці кошти - дорогими.

Гендиректор нагадав про поставлене ВООЗ завдання досягти охоплення щепленням до кінця року не менше 40% населення у всіх країнах. Він закликав "різко наростити виробництво" вакцин у країнах із низькими та середніми доходами на душу населення.

Записатися на вакцинацію проти COVID-19 вже сьогодні ви можете у свого сімейного лікаря або за телефоном контакт-центру МОЗ 0-800-602-019. Більше про вакцинацію ви можете дізнатися на сайті vaccination.covid19.gov.ua.

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