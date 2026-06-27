Майже 1500 загиблих, тисячі поранених та страшні руйнування: які наслідки землетрусів у Венесуелі

Землетрус у Венесуелі / © Associated Press

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Кількість загиблих внаслідок потужного подвійного землетрусу у Венесуелі катастрофічно збільшилася. Станом на вечір 27 червня офіційно підтверджено смерть понад 1400 людей.

Про це пише BBC.

За останніми офіційними даними, кількість жертв серії підземних ударів зросла до 1430 осіб. Ще щонайменше 3238 людей отримали травми різного ступеня тяжкості та потребують невідкладної медичної допомоги.

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Також, після основних землетрусів, сейсмологи зареєстрували вже 430 афтершоків.

Зокрема, урядовці просять людей утриматися від поїздок до штату Ла-Гуайра, який зазнав найбільшого удару стихії.

Землетрус у Венесуелі — останні новини

Нагадаємо, Венесуелу сколихнули потужні землетруси, які сталися з різницею в кілька секунд. Пошукові роботи тривають, під завалами шукають зниклих. Постраждали кілька штатів, найбільше — Ла-Гуайра.

До слова, перший поштовх зафіксували поблизу міста Морон, менш ніж за хвилину стався другий, ще потужніший землетрус. Підземні поштовхи відчувалися в столиці Каракас та кількох штатах країни. У місті спостерігалися обвали будівель і хмари пилу. Тихоокеанський центр попередження про цунамі оголосив загрозу для низки територій Карибського регіону, зокрема Віргінських островів, Аруби, Кюрасао та Бонайре.

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