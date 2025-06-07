Майже 20 років ґвалтувань та десятки жертв: у Норвегії засудили сімейного лікаря

У Норвегії судили сімейного лікаря за зґвалтування / © Credits

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У Норвегії судили 55-річного сімейного лікаря за зґвалтування та сексуальне насильство над 94 пацієнтками.

Про це пише BBC.

Вперше висловили занепокоєння щодо дій лікаря Арне Бая місцеві органи охорони здоров’я у серпні 2022 року, тоді ж вони й звернулися до поліції.

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Через рік Арне висунули звинувачення в сексуальному насильстві.

За інформацією норвезьких ЗМІ, лікар таємно встановив камеру у своєму офісі. Поліція виявила масштаби його злочинів після перегляду сотень годин відеозапису.

Зі скаргами до суду звернулися 94 жінки віком від 14 до 67 років. Найдавніша скарга датується 2004 роком, а найновіша — 2022 роком.

За даними правоохоронців, основним способом насильства були методи, які Бай використовував для медичних оглядів. Серед яких: дотики без згоди та неналежні огляди. Подекуди лікар використовував немедичне обладнання, наприклад дезодорант, без жодних для цього підстав.

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Майже всі злочини сталися під час медичних оглядів, які Бай проводив своїм пацієнтам, працюючи у маленькому містечку Фроста, де мешкають близько трьох тисяч жителів.

Суддя Еспен Гауг назвав справу «дуже серйозною», а дії Бая — «абсолютно неприйнятними».

«Дії підсудного відбувалися в місці та за обставин, де люди повинні почуватися безпечно Його дії підірвали довіру громадськості до системи охорони здоров’я, а також до лікарів загалом», — сказав суддя Гауг.

Суд визнав норвезького лікаря винним за 70 пунктами звинувачень у зґвалтуванні та сексуальному насильстві, а також за 82 пунктами зловживання службовим становищем.

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Своєю чергою Бай визнав себе винним у зґвалтуванні 21 пацієнтки.

Лікарю призначили покарання у вигляді 21 року позбавлення волі, також йому заборонили займатися медичною практикою та зобов’язали виплатити компенсацію.

Раніше ми повідомляли, що у Харкові 10-річний хлопчик вчинив сексуальне насильство щодо 7-річної дівчинки, яка жила по сусідству

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