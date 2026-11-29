Літак Delta Airlines

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Пасажирський літак авіакомпанії Delta Airlines, який прямував із Атланти до Остіна (штат Техас), був змушений повернутися в аеропорт невдовзі після зльоту через несправність одного з двигунів. На борту перебували 177 пасажирів і шестеро членів екіпажу.

Про це повідомляє видання People з посиланням на представника авіакомпанії.

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Інцидент стався у четвер, 26 листопада, у День подяки. Рейс Delta 2011 вилетів із міжнародного аеропорту Гартсфілд-Джексон в Атланті близько 10:30 ранку за місцевим часом. Однак уже через кілька хвилин після зльоту екіпаж виявив технічну несправність одного з двигунів і вирішив повернути літак до аеропорту відправлення.

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На борту Airbus A321 перебували 177 пасажирів, двоє пілотів і четверо бортпровідників.

Представник Delta Airlines повідомив, що екіпаж діяв відповідно до встановлених процедур безпеки. Літак успішно приземлився та без додаткових пригод повернувся до виходу на посадку.

Пасажирів пересадили на інший літак

Після інциденту авіакомпанія замінила повітряне судно, щоб пасажири могли продовжити подорож до Остіна.

За інформацією The Atlanta Journal-Constitution, через технічну несправність рейс затримали приблизно на три з половиною години. Точний час повторного вильоту представник перевізника не уточнив.

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У Delta Airlines перепросили перед пасажирами за незручності, спричинені вимушеним поверненням літака та затримкою рейсу.

Нагадаємо, пасажирський літак перебував у повітрі чотири години, перш ніж екіпаж дізнався, що від повітряного судна відпала деталь.

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