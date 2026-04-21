Майже досягли миру: як заяви Трампа зірвали перебіг переговорів із Іраном

Дональд Трамп

США та Іран наблизилися до угоди про припинення семитижневої війни, однак переговори опинилися під загрозою після публічних заяв президента Дональд Трамп.

Про це йдеться в матеріалі видання CNN.

За даними джерел, напередодні вихідних сторони демонстрували обережний оптимізм щодо можливого компромісу. Водночас Трамп почав активно коментувати перебіг переговорів у соцмережах і спілкуватися з журналістами, озвучуючи деталі, які ще не були погоджені.

Зокрема, він заявив, що Іран нібито погодився на ключові вимоги США, включно з передачею запасів збагаченого урану та фактичною зупинкою ядерної програми.

Однак іранська сторона публічно заперечила ці твердження і заявила, що низка принципових питань залишається невирішеною. Це швидко підірвало оптимізм навколо можливого підписання угоди.

За інформацією CNN, деякі представники адміністрації Трампа неофіційно визнали, що його публічні заяви могли нашкодити переговорному процесу, зважаючи на його чутливість і високий рівень недовіри між сторонами.

Ситуацію ускладнюють також можливі розбіжності всередині іранської сторони — між політичним керівництвом і військовими структурами, що ставить під питання, хто саме зможе фіналізувати угоду.

Серед ключових умов США — замороження збагачення урану та передача його запасів, тоді як Іран наполягає на знятті санкцій і збереженні контролю над Ормузькою протокою.

Паралельно перемир’я між сторонами залишається крихким. Додаткову напругу спричинив інцидент в Оманській затоці, де американський есмінець зупинив іранське судно.

Наразі переговори залишаються в підвішеному стані. За оцінками джерел, сторони можуть спробувати досягти хоча б рамкової угоди, однак подальший розвиток ситуації залежатиме від готовності до компромісів.

Переговори США та Ірану — останні новини

Мирні переговори США та Ірану мали відбутися сьогодні, 21 квітня, в Ісламабаді. На них мали поїхати віцепрезидент США Джей Ді Венс, спеціальний посланець Трампа Стів Віткофф і зять Трампа Джаред Кушнер. Про це повідомляли в Білому домі.

Невдовзі стало відомо, що Тегеран не братиме участі в переговорах зі США. Там пояснили, що США мають жорстку позицію, «завищені вимоги» та непослідовність у переговорах. Також Іран незадоволений тривалою американською блокадою Ормузької протоки.

Найближчими днями спливає термін двотижневого перемир’я. Ситуація залишається напруженою. Трамп може знову пригрозити атакувати всі мости та електростанції в Ірані.

Водночас президент США Дональд Трамп заявив, що «надзвичайно малоймовірно» продовжить двотижневий режим припинення вогню з Іраном, якщо сторони не досягнуть фінальної угоди до вечора середи.