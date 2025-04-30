Майже мільярд євро на оборону: Єврокомісія виділила кошти на озброєння ЄС та України

Євросоюз залучає Україну до проєктів з посиленя спільної обороноздатності / © Reuters

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Єврокомісія ухвалила рішення про виділення 910 мільйонів євро, які дозволять посилити оборонні можливості країн-членів Європейського союзу та України. Гроші підуть на створення нових об’єктів європейського військово-промислового комплексу — «сильного та інноваційного».

Про це йдеться у заяві Єврокомісії, опублікованій у середу, 30 квітня.

У публікації зазначається, що інвестиції дозволять усунути головні недоліки європейських армій, а саме недостатні мобільність та захист від БпЛА, шляхом впровадження інновацій та співпраці між науковцями та промисловістю. Крім того, вперше українська оборонна промисловість може бути залучена до оборонних проєктів ЄС.

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«Посилена співпраця між українською та європейською оборонними промисловостями базується на інформаційно-просвітницьких зусиллях Офісу оборонних інновацій ЄС у Києві, спрямованих на сприяння тіснішим зв’язкам та подальшу інтеграцію України в європейську оборонно-промислову базу, зміцнюючи спільні цілі безпеки та інновацій», — йдеться у документі.

Серед відібраних проєктів, які отримають фінансування, також є український проєкт Small UAS. Він зосереджений на розробці передових повітряних систем на базі штучного інтелекту.

Після відбору успішних пропозицій Комісія розпочне підготовку грантової угоди з консорціумами з метою підписання угод до кінця року.

Нагадаємо, вже кілька місяців поспіль американські та європейські медіа повідомляють, що адміністрація Трампа може скоротити військову присутність США в Європі. І, чим ближче до саміту НАТО наприкінці червня в Гаазі, тим більше зростає це занепокоєння, особливо серед країн східного флангу Альянсу.