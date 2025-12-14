ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Світ
Кількість переглядів
100
Час на прочитання
2 хв

Майже цілий череп рідкісного динозавра покажуть публіці наприкінці грудня

У Смітсонівському музеї природної історії наприкінці грудня відкриють для відвідувачів майже цілий череп пахіцефалозавра — однієї з найрідкісніших знахідок останніх років.

Автор публікації
Фото автора: Кирило Шостак Кирило Шостак
Череп пахіцeфалозавра

Череп пахіцeфалозавра / © Popular Science

У Національний музей природної історії Смітсонівського інституту готуються представити унікальну знахідку — майже повністю збережений череп пахіцeфалозавра. Рідкісний викопний експонат уперше покажуть публіці 22 грудня у FossiLab — відкритій лабораторії музею, де фахівці працюють над підготовкою скам’янілостей.

Про це повідомляє Popular Science.

За словами куратора відділу динозаврів музею Метью Каррано, цей екземпляр є одним із найкраще збережених серед усіх відомих черепів цього виду. Особливо цінним є те, що вціліли морда, зуби та більшість черепних кісток — частини, які зазвичай не доходять до наших днів через крихкість.

Пахіцeфалозавр — травоїдний динозавр пізнього крейдяного періоду, відомий характерним кістковим куполом на голові. Він мешкав на тих самих територіях, що й тиранозавр та трицератопс. Попри популярні уявлення, науковці досі не мають остаточної відповіді, чи використовував цей динозавр свій масивний череп для ударів або демонстрації сили.

Знахідку виявили 2024 року в Південній Дакоті, у геологічній формації Хелл-Крік — одному з найвідоміших у світі місць за кількістю й різноманіттям скам’янілостей кінця крейдяного періоду. Попри це, рештки пахіцeфалозаврів становлять менш як 1% від усіх знайдених там викопних кісток.

Збережений череп складається з 32 окремих кісток, більшість із яких зрослися у характерний купол. Також добре збереглися зуби й зачатки нових, що свідчить: тварина, ймовірно, була ще неповнолітньою. Найближчим часом науковці планують провести комп’ютерну томографію, аби дослідити внутрішню будову черепа, зокрема форму мозку та особливості росту кісток.

У Смітсонівському інституті вже зберігається інший важливий зразок цього виду — голотип, за яким пахіцeфалозавра вперше описали 1931 року. Новий експонат може суттєво доповнити уявлення науковців про розвиток і анатомію цих динозаврів.

Нагадаємо, вчені ідентифікували новий вид динозаврів, рештки якого було знищено під час Другої світової війни.

Дата публікації
Кількість переглядів
100
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie