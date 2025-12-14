Майже цілий череп рідкісного динозавра покажуть публіці наприкінці грудня

Череп пахіцeфалозавра / © Popular Science

У Національний музей природної історії Смітсонівського інституту готуються представити унікальну знахідку — майже повністю збережений череп пахіцeфалозавра. Рідкісний викопний експонат уперше покажуть публіці 22 грудня у FossiLab — відкритій лабораторії музею, де фахівці працюють над підготовкою скам’янілостей.

Про це повідомляє Popular Science.

За словами куратора відділу динозаврів музею Метью Каррано, цей екземпляр є одним із найкраще збережених серед усіх відомих черепів цього виду. Особливо цінним є те, що вціліли морда, зуби та більшість черепних кісток — частини, які зазвичай не доходять до наших днів через крихкість.

Пахіцeфалозавр — травоїдний динозавр пізнього крейдяного періоду, відомий характерним кістковим куполом на голові. Він мешкав на тих самих територіях, що й тиранозавр та трицератопс. Попри популярні уявлення, науковці досі не мають остаточної відповіді, чи використовував цей динозавр свій масивний череп для ударів або демонстрації сили.

Знахідку виявили 2024 року в Південній Дакоті, у геологічній формації Хелл-Крік — одному з найвідоміших у світі місць за кількістю й різноманіттям скам’янілостей кінця крейдяного періоду. Попри це, рештки пахіцeфалозаврів становлять менш як 1% від усіх знайдених там викопних кісток.

Збережений череп складається з 32 окремих кісток, більшість із яких зрослися у характерний купол. Також добре збереглися зуби й зачатки нових, що свідчить: тварина, ймовірно, була ще неповнолітньою. Найближчим часом науковці планують провести комп’ютерну томографію, аби дослідити внутрішню будову черепа, зокрема форму мозку та особливості росту кісток.

У Смітсонівському інституті вже зберігається інший важливий зразок цього виду — голотип, за яким пахіцeфалозавра вперше описали 1931 року. Новий експонат може суттєво доповнити уявлення науковців про розвиток і анатомію цих динозаврів.

