Майже 100 днів у відкритому морі: перуанський рибалка вижив, п’ючи дощову воду і їдячи комах

Чоловік вирушив у море 7 грудня з міста Маркона, але через погану погоду втратив орієнтацію.

61-річний перуанський рибалка Максимо Напа Кастро провів 95 днів у Тихому океані, виживаючи на дощовій воді, комахах, птахах і черепасі. Його врятували еквадорські рибалки 11 березня біля узбережжя північного Перу.

Про це повідомило CNN.

Чоловік вирушив у море 7 грудня з міста Маркона, але через погану погоду втратив орієнтацію. Його човен дрейфував у відкритому океані майже три місяці.

Після порятунку рибалка розповів, що останні 15 днів перебував без їжі та тримався, думаючи про свою родину.

"Я сказав собі, що не хочу вмирати заради своєї матері. У мене є онука, якій кілька місяців, і я тримався за неї. Щодня я думав про свою матір", — сказав він місцевим ЗМІ.

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Його дочка, Інес Напа Торрес, подякувала еквадорським рибалкам за порятунок батька:

"Дякую вам, брати-еквадорці, за порятунок мого батька. Нехай благословить вас Бог", — написала вона у Facebook.

Родина та рибалки шукали його три місяці. Напа Кастро пройшов медичне обстеження в лікарні Нуестра-Сеньйора-де-лас-Мерседес у Паїті та був виписаний у суботу.