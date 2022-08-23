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Майже 1300 нелегальних мігрантів переправилися через Ла-Манш за один день

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Майже 1300 нелегальних мігрантів переправилися через Ла-Манш за один день

Фото: Associated Press

Загалом за 2022 рік через Ла-Манш до Великої Британії нелегально прибули 22670 осіб.

До Великої Британії у понеділок, 22 серпня, через Ла-Манш прибула рекордна кількість нелегальних мігрантів – 1295 людей.   

Про це повідомили у Міністерстві оборони країни, пише Sky News. 

Мігранти перетнули протоку на 27 легких човнах.

Це найвищий показник за день. Попередній максимум становив 1185 осіб 11 листопада 2021 року.

Загалом за 2022 рік через Ла-Манш до Британії нелегально прибули 22670 осіб. За аналогічний період 2021 року це було 12500 осіб. 

Нагадаємо, українки від початку війни народили у Польщі майже 3 тисячі дітей: які проблеми виникають у породіль в сусідній країні.

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