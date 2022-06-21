Майже 30 військових літаків Китаю без попередження увійшли до зони дії ППО Тайваню

Майже 30 військових літаків Китаю без попередження увійшли до зони дії ППО Тайваню

29 літаків Військово-повітряних сил Китайської Народної Республіки без попередження увійшли до зони дії протиповітряної оборони Тайваню.

Через це Військово-повітряні сили Тайваню піднято у повітря.

Про це повідомляє пресслужба оборонного відомства Тайваню.

"29 літаків НОАК типу Y-9 EW1, Y-8 ELINT1, H-66, Y-20 для дозаправки в повітрі 1, KJ-500 AEW&C2, Y-8 ASW1, J-168, SU-304 і J-115 увійшли в південно-західну зону дії ППО Тайваню 21 червня 2022 року", - йдеться у заяві Міністерства національної оборони острова.

Варто зазначити, найбільше від січня вторгнення китайських ВПС в зону ППО Тайваню було наприкінці травня. Тоді до зони протиповітряної оборони Тайваню увійшло 30 літаків. Тайвань відправив бойові літаки, щоб попередити китайські літаки, а для спостереження за ними були розгорнуті ракетні системи.

Нагадаємо, міністр оборони Китаю Вей Фенхе заявив, що Пекін "без вагань почне війну", якщо Тайвань проголосить незалежність.

Читайте також: