Майже 50 градусів: у США та Канаді зафіксували пекельні рекорди, а в Україні прогнозують грозові шквали

Майже 50 градусів: у США та Канаді зафіксували пекельні рекорди, а в Україні прогнозують грозові шквали

У Північній Америці температура повітря останні дні кливається від 46 до 49 градусів.

Пекельні дні, яких Північна Америка ще точно не бачила. У канадійському містечку Літтон цього тижня зафіксували 3 рекорди. Спершу сонце розжарило повітря до 46 градусів, далі 47, а під кінець тижня до нестерпних - +49,5.

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Про це йдеться у сюжеті ТСН.

Через пекельну спеку місцеві відчули ніби їх запікають заживо. Кількість вбитих спекою почали рахувати сотнями щодня.

Смерті півтисячі людей, в країні яка століттями пристосовувалася до життя в холоді, доповнили пожежі. Місто Літтон зникло з карти Канади – його знищив вогонь. Клуби диму піднімалися так високо, що нагадували виверження вулкану.

По суті тепловий удар забрав більше життів, ніж руйнівні торнадо чи урагани. Відтак цьому катастрофічному тепловому явищу явно скоро будуть давати імена, як Катріна чи Флоренс.

Здається, немає жодного континенту, який би тепловий удар оминув.

Україна теж у цьому вогняному пеклі. Приміром, у столиці середня температура червня – була 21 градус – це вище за кліматичну норму майже на 2 градуси.

Липень обіцяли нам синоптики буде ще жаркішим. Утім, поки наша найбільша загроза - це грозові шквали. Коли небо миттєво виливає місячну норму . Вони атакуватимуть всю Україну у першій половині тижня. При цьому спека не відступатиме. Майже всюди позначки сягатимуть від +28 до 32. Лиш у най південнішій точці України – Криму буде на кілька градусів прохолодніше.

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Нагадаємо, що погода в Києві та Київській області в найближчу годину погіршиться. У столиці 5 липня литиме дощ, очікуються грози, град та шквальний вітер.

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