Майже 50 постраждалих силовиків: у Берліні поліція невдало виселяла активістів з сквота

Майже 50 постраждалих силовиків: у Берліні поліція невдало виселяла активістів з сквота

Правоохоронцям чинили опір — їх закидали камінням і пляшками.

Мінімум 46 співробітників правоохоронних органів ФРН постраждали в ході операції з виселення лівих активістів зі сквот а— незаконно зайнятого покинутого житлового приміщення в центрі Берліна.

Про це повідомляє поліція Берліна.

В ході операції тимчасово заарештували 76 осіб.

15 жовтня співробітники поліції почали операцію з розселення сквота, розташованого в центрі Берліна. За допомогою спеціальних технічних засобів правоохоронці намагалися проникнути в сквот, де жителі ховалися за високим парканом. Правоохоронцям було вчинено опір — їх закидали камінням і пляшками. Самі поліцейські застосували перцевий балончик проти активістів.

В операції брали участь 3,5 тисячі поліцейських. Всього зі сквота було виселено 38 осіб. Територія сквота була повністю очищена від сторонніх осіб і взята під охорону. Але потім понад 5 тисяч демонстрантів вийшли на вулиці в зв'язку з розселенням сквот. Активісти бенгальські вогні і петарди, в окремих випадках були пошкоджені автомобілі і знесені дорожні знаки. Влада Берліна рішуче засудила заворушення.

Очищення території від незаконно встановлених місць тимчасового проживання відбувалася на підставі скарги домовласника, який подав позов до суду Берліна. Ділянка повинна бути знову передана власнику.

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Сквоти в столиці ФРН з'явилися після падіння Берлінської стіни в 1989 році. Тоді жителі східної частини країни масово подалися на захід, і багато будинків спорожніли. У покинутих будинках стали жити представники різних субкультур. Сквот, про який говорилося вище, був захоплений лівими активістами ще в 1990 році. Берлінська влада розселила багато захоплених будівель в Східному Берліні відразу ж після об'єднання Німеччини. Але в багатьох сквотах досі проживають люди. Однак райони стали модними, а ціни на нерухомість в наступні два десятиліття різко зросли, тому власники почали розганяти сквотерів.

Нагадаємо, що раніше в Берліні 60 поліцейських постраждали під час виселення сквота.

У травні щонайменше 93 поліцейських були поранені під час протестів на першотравневих мітингах в Берліні.

Новини світу: у Берліні під час виселення жителів сквоту 60 копів зазнали поранень

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