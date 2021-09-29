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Майже 500 за добу: до Польщі намагалося потрапити рекордне число нелегалів із Білорусі

Майже 500 за добу: до Польщі намагалося потрапити рекордне число нелегалів із Білорусі

Фото: twitter.com/Straz_Graniczna

Зараз на кордоні період "надзвичайно інтенсивних дій і важкої роботи".

За минулу добу, 28 вересня, польські прикордонники запобігли 473 спробам нелегальних мігрантів перетнути кордон Польщі з боку Білорусі.

Про це поінформувала Прикордонна служба Польщі.

"На жаль, рекорд: напередодні, 28 вересня, Прикордонна служба зафіксувала 473 спроби нелегального перетину кордону з Білорусі до Польщі",- йдеться у повідомленні у Twitter.

Прикордонна служба РП також оприлюднила відеоролик з тепловізійної камери, на якому, за словами прикордонників, є свідчення того, що білоруська сторона допомагає нелегальним мігрантам перетинати технічну огорожу на білорусько-польському кордоні.

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