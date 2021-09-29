Майже 500 за добу: до Польщі намагалося потрапити рекордне число нелегалів із Білорусі

Майже 500 за добу: до Польщі намагалося потрапити рекордне число нелегалів із Білорусі

Зараз на кордоні період "надзвичайно інтенсивних дій і важкої роботи".

За минулу добу, 28 вересня, польські прикордонники запобігли 473 спробам нелегальних мігрантів перетнути кордон Польщі з боку Білорусі.

Про це поінформувала Прикордонна служба Польщі.

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"На жаль, рекорд: напередодні, 28 вересня, Прикордонна служба зафіксувала 473 спроби нелегального перетину кордону з Білорусі до Польщі",- йдеться у повідомленні у Twitter.

Прикордонна служба РП також оприлюднила відеоролик з тепловізійної камери, на якому, за словами прикордонників, є свідчення того, що білоруська сторона допомагає нелегальним мігрантам перетинати технічну огорожу на білорусько-польському кордоні.

Strona białoruska pomaga nielegalnym imigrantom w forsowaniu zapory technicznej na granicy . Funkcjonariusze SG regularnie zabezpieczają sprzęt i narzędzia potrzebne do nielegalnego przekroczenia granicy.#zgranicy #pojazdobserwacyjny pic.twitter.com/YJCliMgKgj — Straż Graniczna (@Straz_Graniczna) September 28, 2021

Нагадаємо:

У Польщі подовжать надзвичайний стан у прикордонних районах ще на 60 днів. Із відповідним проханням до президента Анджея Дуди вже звернулася рада міністрів. Надзвичайний стан в країні діє від 2 вересня. Однак відтоді ситуація з напливом мігрантів не покращилася.

Із відповідним проханням до президента Анджея Дуди вже звернулася рада міністрів. Надзвичайний стан в країні діє від 2 вересня. Однак відтоді ситуація з напливом мігрантів не покращилася. Прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький вважає, що білоруський диктатор Олександр Лукашенко може використати понад 10 тисяч мігрантів з Близького Сходу для гібридної атаки на сусідні країни. Глава польського уряду впевнений, що білоруський диктатор виконує волю Москви.

Новини світу: наплив мігрантів – Польща подовжить надзвичайний стан у прикордонних районах на 60 днів

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