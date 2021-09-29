Майже 500 за добу: до Польщі намагалося потрапити рекордне число нелегалів із Білорусі

Зараз на кордоні період "надзвичайно інтенсивних дій і важкої роботи".
За минулу добу, 28 вересня, польські прикордонники запобігли 473 спробам нелегальних мігрантів перетнути кордон Польщі з боку Білорусі.
Про це поінформувала Прикордонна служба Польщі.
"На жаль, рекорд: напередодні, 28 вересня, Прикордонна служба зафіксувала 473 спроби нелегального перетину кордону з Білорусі до Польщі",- йдеться у повідомленні у Twitter.
Прикордонна служба РП також оприлюднила відеоролик з тепловізійної камери, на якому, за словами прикордонників, є свідчення того, що білоруська сторона допомагає нелегальним мігрантам перетинати технічну огорожу на білорусько-польському кордоні.
Strona białoruska pomaga nielegalnym imigrantom w forsowaniu zapory technicznej na granicy . Funkcjonariusze SG regularnie zabezpieczają sprzęt i narzędzia potrzebne do nielegalnego przekroczenia granicy.#zgranicy #pojazdobserwacyjny pic.twitter.com/YJCliMgKgj— Straż Graniczna (@Straz_Graniczna) September 28, 2021
Нагадаємо:
- У Польщі подовжать надзвичайний стан у прикордонних районах ще на 60 днів. Із відповідним проханням до президента Анджея Дуди вже звернулася рада міністрів. Надзвичайний стан в країні діє від 2 вересня. Однак відтоді ситуація з напливом мігрантів не покращилася.
- Прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький вважає, що білоруський диктатор Олександр Лукашенко може використати понад 10 тисяч мігрантів з Близького Сходу для гібридної атаки на сусідні країни. Глава польського уряду впевнений, що білоруський диктатор виконує волю Москви.